Laura Hernández envía mensaje luego de su primer ciclo de quimioterapia
Este forma parte de su tratamiento contra el cáncer que recibe en una institución médica en Alemania
21 de octubre de 2026 - 12:15 PM
21 de octubre de 2026 - 12:15 PM
La comunicadora Laura Hernández dio a conocer este miércoles que esta semana recibió su primer ciclo de quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer que recibe en una institución médica en Alemania.
Hasta el momento, su cuerpo está respondiendo bien a esta primera etapa, se destacó a través de sus redes sociales mediante un portavoz, que destacó que “como todos sabemos, este proceso se vive un día a la vez”.
Según la publicación, Laura envía este mensaje: “Estoy aquí gracias a todos ustedes. Me siento profundamente agradecida por cada una de sus oraciones. Quiero que sepan que todos esos mensajes llenos de fe, amor y empatía me están dando fuerzas para seguir adelante y han ayudado a disipar el temor a lo desconocido de este proceso. Me siento acompañada y abrazada por ese amor tan especial de parte de todos ustedes”.
Se informó además que el próximo ciclo está programado para el 4 de noviembre, por lo que necesitan seguir sumando esfuerzos para que Hernández pueda continuar su tratamiento.
La también empresaria y expresentadora de televisión previamente había informado que su tratamiento no era de medicina alternativa, ni experimental.
En la misma publicación se exhortó a la ciudadanía a aportar con su causa a través de TodosPorLaura.com, al igual que el donativo puede ser enviado por ATH Móvil: Pay a Business → /todosporlauraCharity Account.
El pasado 8 de octubre, se supo que Hernández fue diagnosticada con cáncer en etapa 3. Sin embargo, aún no se ha revelado en dónde se encuentra localizado.
“Gracias por seguir caminando con Laura, un día a la vez”, concluyó la comunicación.
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