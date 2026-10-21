Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
21 de octubre de 2026
90°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Laura Hernández envía mensaje luego de su primer ciclo de quimioterapia

Este forma parte de su tratamiento contra el cáncer que recibe en una institución médica en Alemania

21 de octubre de 2026 - 12:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Hernández esta semana recibió su primer ciclo de quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La comunicadora Laura Hernández dio a conocer este miércoles que esta semana recibió su primer ciclo de quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer que recibe en una institución médica en Alemania.

RELACIONADAS

Hasta el momento, su cuerpo está respondiendo bien a esta primera etapa, se destacó a través de sus redes sociales mediante un portavoz, que destacó que “como todos sabemos, este proceso se vive un día a la vez”.

Según la publicación, Laura envía este mensaje: “Estoy aquí gracias a todos ustedes. Me siento profundamente agradecida por cada una de sus oraciones. Quiero que sepan que todos esos mensajes llenos de fe, amor y empatía me están dando fuerzas para seguir adelante y han ayudado a disipar el temor a lo desconocido de este proceso. Me siento acompañada y abrazada por ese amor tan especial de parte de todos ustedes”.

Se informó además que el próximo ciclo está programado para el 4 de noviembre, por lo que necesitan seguir sumando esfuerzos para que Hernández pueda continuar su tratamiento.

La también empresaria y expresentadora de televisión previamente había informado que su tratamiento no era de medicina alternativa, ni experimental.

En la misma publicación se exhortó a la ciudadanía a aportar con su causa a través de TodosPorLaura.com, al igual que el donativo puede ser enviado por ATH Móvil: Pay a Business → /todosporlauraCharity Account.

El pasado 8 de octubre, se supo que Hernández fue diagnosticada con cáncer en etapa 3. Sin embargo, aún no se ha revelado en dónde se encuentra localizado.

“Gracias por seguir caminando con Laura, un día a la vez”, concluyó la comunicación.

Laura Hernández se dio a conocer en la radio, el teatro y la televisión de Puerto Rico desde el 1995. En la imagen, en su graduación de "Kindergarden".A sus 8 años, hizo su primera comunión.En 2019, realizó la apertura de su segunda clínica en Fort Lauderdale, Florida. En la imagen, Hernández tras certificarse con un gastroenterólogo sobre hidroterapia del colon en 2015.
1 / 18 | De comunicadora a terapeuta del colon: la trayectoria de Laura Hernández. Laura Hernández se dio a conocer en la radio, el teatro y la televisión de Puerto Rico desde el 1995. En la imagen, en su graduación de "Kindergarden". - Suministrada
Tags
Laura HernándezCáncerAlemaniaQuimioterapia
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: