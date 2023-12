Ha pasado un largo período desde que el locutor, actor y chef puertorriqueño Luis Antonio Cosme salió de la pantalla. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensarían, el también cantante y productor se siente “feliz de estar fuera de la televisión”, reveló a El Nuevo Día.

Quien ha sido catalogado como uno de los locutores comerciales más solicitados y mejor cotizados de la industria, participó del “Upfront 2024″ de Wapa Televisión, canal en el que comenzó su carrera como animador con el espacio “Friendo y comiendo” en el 1982. En el evento, donde se anunció la oferta del Canal 4 para el próximo año, Cosme compartió con otros veteranos colegas como Iris Chacón, Jacobo Morales, Silverio Pérez y Cristóbal Berríos “Mr. Blup”.

“Me siento muy bien. (de salud y ánimos) Estoy aquí con mis compañeros, que ya están viejos, pero yo también. Así que estamos en la misma onda”, bromeó quien mantiene incólume su perfecta dicción y elegante tono de voz.

Luis Vigoreaux, padre y Luis Antonio Cosme en el programa "Sube nene, sube". Suministrada (Archivo)

El “Upfront” de Wapa Televisión, además, sirvió para comenzar la celebración de los 70 años de la televisión en Puerto Rico. El hecho de que le hayan extendido una invitación, fue motivo de sorpresa y agrado para el animador que en el 1984 dio el salto a Telemundo Puerto Rico, atraído por una oferta para presentar el programa de juegos “Súper sábados”, que se transmitía en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

“Bueno, yo empecé en el año 1961, o antes. No me acuerdo bien porque con el pasar del tiempo he perdido la memoria, pero me siento halagado de que me hayan invitado después de estar en la casa encerrado por tanto tiempo”, dijo Cosme.

El comunicador, quien sufre problemas cardíacos y padece diabetes, recordó que en la televisión vivió momentos trascendentales de su vida personal y profesional. En particular, hay un suceso que todavía mantiene muy presente.

“La muerte de (Luis) Vigoreaux (padre)... Fue una desgracia que todavía la siento”, expresó cabizbajo.

¿Por qué Luis Antonio Cosme celebra no estar en la televisión?, preguntó este diario. El comediante sonrió.

“Ya no tengo que aprenderme libretos, no tengo que estar a ciertas horas en los estudios, no tengo que vestirme ni maquillarme, así que estoy feliz”, puntualizó con firmeza.

Su prolongado proceso de “desintoxicación” lo ha llevado a consumir muy poca televisión nacional. Ahora, comentó, ha “decidido vivir tranquilo. Veo Netflix, películas”, agregó.

De su antigua vida, sin embargo, hay un elemento que es medicina para el intérprete. Se trata de algo que ni el tiempo ni la ausencia en la televisión le podrán arrebatar: el cariño y apoyo de la audiencia. Para quienes siguieron su trabajo y todavía lo recuerdan, Cosme tuvo unas palabras especiales.

“Qué más que darle las gracias a todos los que me han visto y apoyado durante todo este tiempo. Yo llegué aquí en el 1961, a Wapa, que me trajo Vigoreaux a hacer ‘La tremenda corte’, en aquella época, y así seguimos hasta llegar a ‘Sube nene, sube’, donde yo coanimaba con Vigoreaux, hasta que casamos a ‘Bizcocho’ (Otilio Warrington), que se subió al ‘palo enceba’o’”, recordó.