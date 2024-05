Madison Anderson felicita a Maripily Rivera tres días después de su triunfo en “La casa de los famosos 4”

Luego de mantenerse al margen por casi 120 días en cuanto a la nueva temporada de “La casa de los famosos 4″ , la ex Miss Universe Puerto Rico , Madison Anderson Berríos rompió el silencio y de manera discreta, felicitó a Maripily Rivera tras su arrollador triunfo como ganadora indiscutible de la cuarta edición del “reality show”.

Cabe mencionar que, en una entrevista con El Nuevo Día, Anderson Berrios reveló que no había seguido las incidencias de esta histórica y polémica edición. “Yo no sé nada. Realmente no sé nada. El año pasado fue muy fuerte emocionalmente. Realmente, este año, decidí dedicarme tiempo. Tiempo para enfocarme, para desarrollar nuevos proyectos... Yo creo que todo lo que contribuya a nuestra salud mental siempre es bienvenido”, precisó la modelo puertorriqueña.