Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

María Becerra se suma a la tendencia “therian” y revela qué animal sería

“Imagínate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas”, sostuvo la artista argentina

22 de febrero de 2026 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
xxx (Instagram)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El pasado jueves se llevó a cabo en Miami una nueva edición de los premios Lo Nuestro -los cuales galardonan la labor de los intérpretes de la música latina- y, María Becerra fue una de las protagonistas del evento. Además de hacer su paso por la alfombra roja con sus alter ego, los cuales describe en su disco Quimera, la artista se sumó a la tendencia therian y reveló qué animal sería.

“Si en algún momento fueras a ser un therian, ¿qué especie serías?”, le consultó una periodista del medio Uforia. Sin vueltas, ‘La nena de Argentina’ respondió: “A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean . Me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.

Pero eso no quedó ahí. Más tarde, la intérprete de “Corazón vacío” visitó El Show de Enrique Santos, el programa radial del conductor Enrique Santos y la boricua Dayanara Torres, en el que fue consultada por el fenómeno que tiene en vilo a los argentinos.

“Explícame qué es lo que está pasando con este movimiento en Argentina de los animales”, quiso saber, a lo que ella contestó: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo” .

“Imagínate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo. Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”, sostuvo la artista.

Sin embargo, María expresó su preocupación al respecto: “He visto videos de veterinarios que dicen tipo: ‘Che, hoy vino una persona...’. Lo único que me da un poco de miedo de esta situación, es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de ‘me identifico como una moto’, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.

Tags
ViralRedes sociales
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Entretenimiento
