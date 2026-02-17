Entre humano y animal: ¿qué es un Therian?

A simple vista, podrían parecer jóvenes que se disfrazan de animales para las redes sociales. Sin embargo, detrás de las máscaras y las colas hay una identidad que, para ellos, trasciende lo estético y se adentra en lo espiritual y psicológico. Los Therians se han convertido recientemente en tendencia en las redes sociales, despertando curiosidad y debate.

Un Therian es una persona que es, siente o cree que es en parte o en su totalidad un animal a nivel integral y personal.

Según un estudio académico de la Universidad de Northampton, en Inglaterra, la “teriantropía” se define como la creencia de que un humano puede transformarse en un animal. Este pensamiento tiene orígenes que datan entre 31 mil y 33 mil años atrás, en la representación de artefactos arqueológicos, como figurillas con rasgos felinos y humanos.

Sin embargo, fuera de la pintura y las figuras artísticas, grupos pertenecientes, en su mayoría, a la Generación Z y Alpha, se han viralizado en los pasados meses con videos en TikTok y demás redes sociales, donde se desplazan por plazas y parques públicos con máscaras y colas alusivas a animales.

Otra de las manifestaciones públicas incluye la práctica de “quadrobics”, lo cual involucra caminar, correr o saltar con las cuatro extremidades en el suelo.

Aunque la identidad puede adjudicarse a cualquier animal, la mayoría de los casos corresponde a mamíferos como perros, zorros o felinos.

¿Therians y Furrys son lo mismo?

En los pasados años ha proliferado la subcultura de los Furrys, quienes se identifican con animales animados o de fantasía a los que atribuyen sentimientos y comportamientos humanos. Los Furrys se manifiestan en función de interpretar estos personajes, mientras que los Therians explican que su identidad no se trata de un disfraz, sino de una vivencia involuntaria.

Aunque visualmente pueden parecer grupos similares, dadas las manifestaciones y elementos que utilizan, la diferencia radica únicamente en la intencionalidad y las motivaciones de cada uno.