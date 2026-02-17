Opinión
Mundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entre humano y animal: ¿qué es un Therian?

Te explicamos de qué se trata esta identidad y cuál es la diferencia con los Furrys

17 de febrero de 2026 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joven Therian (Shutterstock)
Por Milyarielix Dávila Vélez

A simple vista, podrían parecer jóvenes que se disfrazan de animales para las redes sociales. Sin embargo, detrás de las máscaras y las colas hay una identidad que, para ellos, trasciende lo estético y se adentra en lo espiritual y psicológico. Los Therians se han convertido recientemente en tendencia en las redes sociales, despertando curiosidad y debate.

Un Therian es una persona que es, siente o cree que es en parte o en su totalidad un animal a nivel integral y personal.

Según un estudio académico de la Universidad de Northampton, en Inglaterra, la “teriantropía” se define como la creencia de que un humano puede transformarse en un animal. Este pensamiento tiene orígenes que datan entre 31 mil y 33 mil años atrás, en la representación de artefactos arqueológicos, como figurillas con rasgos felinos y humanos.

Sin embargo, fuera de la pintura y las figuras artísticas, grupos pertenecientes, en su mayoría, a la Generación Z y Alpha, se han viralizado en los pasados meses con videos en TikTok y demás redes sociales, donde se desplazan por plazas y parques públicos con máscaras y colas alusivas a animales.

Otra de las manifestaciones públicas incluye la práctica de “quadrobics”, lo cual involucra caminar, correr o saltar con las cuatro extremidades en el suelo.

@.cybercyn

slinking around in my lilac bushes. . . 🪻 ! #furryinpublic #therian #therianinpublic #cosplay #lynxtherian #furry #edit #cybercyn #fursuit #quadrobics #fyp #animal #satire #therianthropy

♬ som original - bakura

Aunque la identidad puede adjudicarse a cualquier animal, la mayoría de los casos corresponde a mamíferos como perros, zorros o felinos.

¿Therians y Furrys son lo mismo?

En los pasados años ha proliferado la subcultura de los Furrys, quienes se identifican con animales animados o de fantasía a los que atribuyen sentimientos y comportamientos humanos. Los Furrys se manifiestan en función de interpretar estos personajes, mientras que los Therians explican que su identidad no se trata de un disfraz, sino de una vivencia involuntaria.

Aunque visualmente pueden parecer grupos similares, dadas las manifestaciones y elementos que utilizan, la diferencia radica únicamente en la intencionalidad y las motivaciones de cada uno.

En las plataformas digitales, el término Therian ha generado videos explicativos, memes y otros contenidos virales. También circulan tutoriales en los que se enseña esta práctica y sus comportamientos asociados. Este contenido ha despertado tanto curiosidad e interés como numerosas críticas en los comentarios de las publicaciones.

