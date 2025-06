Maripily le responde a Nacho Casano: “Tu patrona soy yo”

“Último domingo de La casa de los famosos All-Stars, último domingo y yo estoy en casa, en mi casa. Hoy no me toca ir a trabajar o alguien que hizo todo lo posible y cumplió sus amenazas. Yo no sabía con quién me estaba metiendo, es cierto, y aquí estoy, en casa, imposibilitado de ir a la gala. Dos veces me cancelaron ese llamado, dos veces peleé por él y estuve esperando hasta último momento”, expresó Casano en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En el video, el exhabitante alegó no ser el único a quien se le ha prohibido llegar a los estudios, alegadamente, por órdenes de la boricua y ganadora de la cuarta temporada. “No soy el único compañero al cual le pasa esto, no soy el único compañero que le incomoda en las galas, no soy la única persona a la cual insulta en redes y después no quiere ver o hace todo lo posible para que uno no pueda ir a trabajar. Evidentemente sus gritos no pueden contra algunos argumentos y prefiere gritar a solas, prefiere que sus gritos homofóbicos y clasistas sigan inundando las redes y no enfrentarse a alguien con argumentos porque no los tiene, porque es cobarde e ignorante, y lo digo con pesar”.