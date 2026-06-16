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“Mi historia de vida ha cambiado”: ex Miss Mundo de Puerto Rico revela que tiene cáncer

La ex reina de belleza fue diagnosticada a principios de año

16 de junio de 2026 - 10:53 AM

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Dayanara Martínez, en el lanzamiento de la nueva propuesta de Magacín.
Dayanara Martínez, en el lanzamiento de la nueva propuesta de Magacín.
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La vida puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos. Ejemplo de esto es el caso de Dayanara Martínez, Miss Mundo Puerto Rico 2018, quien se encuentra hoy ante el obstáculo más desafiante de su vida tras ser diagnosticada con cáncer de seno. Sin embargo, la joven ha decidido afrontar esta prueba con madurez y optimismo.

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“Lo que resultó en un dulce viaje navideño en enero tomó el giro más inesperado, pues noté un cambio en la piel donde tenía una masa. Al regresar a Puerto Rico, visité a mi ginecólogo y sus palabras fueron claras: 'Esto no me gusta para nada. Cruza la calle y hazte una mamografía hoy mismo’”, explicó la exreina de belleza en sus cuentas de redes sociales.

Según narró, ese instante marcó el inicio de una transición sumamente compleja, ya que los días posteriores, cargados de dudas, calaron hondo en su mente. “Enfrentar total incertidumbre mientras esperas un diagnóstico que, en el fondo, sabes está en camino, no fue fácil. Honestamente, hubo momentos en los que me pregunté si mi vida ya no sería la misma, o incluso, cuánto tiempo tendría por delante”, añadió Martínez, quien representó a Puerto Rico en el certamen Miss Mundo 2018 celebrado en China. “Aunque llevo un tiempo cultivando mi relación con Dios, esta vez decidí soltarle por completo mi todo, mi vida, a Él. No hay un día que pase sin darle tantas gracias a Dios pues. Él fue quien movió todo para que pasara un solo mes desde esa visita al ginecólogo hasta recibir mi primera quimioterapia”.

Esta enfermedad le ha brindado a Martínez ver la vida desde otro punto de vista. “Nosotros tendemos a imaginar que no nos tocará vivir algo así, pero confieso que he tenido momentos muy bonitos durante este proceso”, mencionó la evaluadora de programas de salud. “En la oscuridad siempre habrá luz y al andar en la vida de la mano de Dios, agarrada en las buenas y en las malas, Él siempre nos sostendrá aún en medio del dolor”.

Martínez expresó su agradecimiento a quienes la han apoyado en su camino, destacando especialmente a la Fundación Corazón Abierto por brindarle acompañamiento y convertirla en su primera paciente, experiencia que describió como un honor lleno de cariño.

“Hay batallas en las que tienes la certeza de que su victoria será más dulce de lo usual. Mi historia de vida ha cambiado: fui diagnosticada con cáncer de seno. Pero esto no me detiene porque hoy abrazo mi historia con fuerza, perseverancia y con ganas profundas de nunca rendirme ante la vida”, añadió la joven de 32 años. “Por ahora estoy caminando hacia mi sanación, amando, abrazando… y, sobre todo, sonriéndole a la vida de la mano de Dios”.

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Miss MundoMiss Mundo de Puerto Ricocáncer del seno
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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