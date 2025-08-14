Miguel Varoni confiesa que se hizo una cirugía bariátrica por su obsesión por rebajar

El actor Miguel Varoni, recordado por su papel protagónico en la telenovela “Pedro el escamoso”, reveló su obsesión por la pérdida de peso y a qué procedimiento se sometió para despojarse de las libras de más.

En el 2021, Varoni preocupó a muchos de sus fanáticos ante la extrema delgadez que exhibía en ese entonces. Sobre cómo cambio su aspecto físico, Varoni participó en el podcast “Ser 360″del cirujano plástico Allan González y narró su proceso.

El esposo de la actriz Catherine Siachoque, llegó a pesar más de 250 libras durante la pandemia de COVID-19.

“Cuando llegó la pandemia, que fue en el 2020, y nos encerramos empecé a comer como una bestia. Esto era niveles serios de comida y llegó un punto en que me engordé muchísimo. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda –yo siempre he sufrido de la espalda por la altura–, hernias, cosas… Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que me operar’. Y Cathy fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte’”, reveló Varoni.

“Me hice una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso”, reveló.

“Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso hasta que en un momento determinado me encontré con mi amigo Alan González cirujano plástico que le operó años atrás la cara y me dijo: ‘¿A usted qué le está pasando hermano?, ¿usted se quiere morir o qué?’”, narró Varoni, quien dijo que su obsesión con el ejercicio y la alimentación, “se me volvió como una enfermedad bajar de peso”.

Para él, encontrarse con el cirujano estético fue su salvación al conocer qué tipos de procedimientos podía someterse.

“A raíz de este encuentro tan maravilloso ahí mi vida volvió a cambiar. Usted me arregló no solamente la cara, que me la arregló, me hizo todas las cirugías de alguna manera para que todo volviera a estar cómodo y se acomodara de alguna manera. Y volví a comer y volví a ser una persona”, le mencionó Varoni al médico.

Aunque el actor se mantiene delgado, reconoció que lo importante a la hora de someterse a una cirugía bariátrica es no recuperar el peso.