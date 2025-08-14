Opinión
14 de agosto de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miguel Varoni confiesa que se hizo una cirugía bariátrica por su obsesión por rebajar

El actor se sometió a la manga gástrica para bajar de peso

14 de agosto de 2025 - 4:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor luce extremadamente delgado. (Instagram)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El actor Miguel Varoni, recordado por su papel protagónico en la telenovela “Pedro el escamoso”, reveló su obsesión por la pérdida de peso y a qué procedimiento se sometió para despojarse de las libras de más.

RELACIONADAS

En el 2021, Varoni preocupó a muchos de sus fanáticos ante la extrema delgadez que exhibía en ese entonces. Sobre cómo cambio su aspecto físico, Varoni participó en el podcast “Ser 360″del cirujano plástico Allan González y narró su proceso.

El esposo de la actriz Catherine Siachoque, llegó a pesar más de 250 libras durante la pandemia de COVID-19.

Cuando llegó la pandemia, que fue en el 2020, y nos encerramos empecé a comer como una bestia. Esto era niveles serios de comida y llegó un punto en que me engordé muchísimo. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda –yo siempre he sufrido de la espalda por la altura–, hernias, cosas… Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que me operar’. Y Cathy fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte’”, reveló Varoni.

Me hice una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso”, reveló.

“Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso hasta que en un momento determinado me encontré con mi amigo Alan González cirujano plástico que le operó años atrás la cara y me dijo: ‘¿A usted qué le está pasando hermano?, ¿usted se quiere morir o qué?’”, narró Varoni, quien dijo que su obsesión con el ejercicio y la alimentación, “se me volvió como una enfermedad bajar de peso”.

Para él, encontrarse con el cirujano estético fue su salvación al conocer qué tipos de procedimientos podía someterse.

“A raíz de este encuentro tan maravilloso ahí mi vida volvió a cambiar. Usted me arregló no solamente la cara, que me la arregló, me hizo todas las cirugías de alguna manera para que todo volviera a estar cómodo y se acomodara de alguna manera. Y volví a comer y volví a ser una persona”, le mencionó Varoni al médico.

Aunque el actor se mantiene delgado, reconoció que lo importante a la hora de someterse a una cirugía bariátrica es no recuperar el peso.

“Yo creo que si uno no se siente cómodo con su peso y está como generándole preocupación, una buena opción es la bariátrica, lo que sí es importante es saber manejarla”, señaló.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
