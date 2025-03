Millie Bobby Brown explota por las críticas a su físico y a que “ya envejeció”

View this post on Instagram

No obstante, los mensajes sobre su aspecto han continuado circulando y, debido a esto, Bobby Brown decidió responder directamente a quienes la han criticado. “Esto no es periodismo. Esto es acoso”.

Y luego explicó que comenzó “en la industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece poder crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si se esperara que me quede congelada en el tiempo, como si todavía debería verme como lo hacía en la primera temporada de ‘Stranger Things’. Y como no lo hago, ahora soy un blanco de críticas”.

“No me avergonzaré por cómo me veo, por cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido", sentenció.