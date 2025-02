Timothée Chalamet se sorprende al ganar mejor actor en los SAG Awards

Chalamet concluyó su discurso: “Sé que estamos en un negocio subjetivo, pero la verdad es que realmente estoy buscando la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes. Me inspiran los grandes aquí esta noche. Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis, como lo estoy por Michael Jordan y Michael Phelps, y quiero estar ahí arriba, así que estoy profundamente agradecido por ello. Esto no significa eso, pero es un poco más de combustible. Es un poco más de combustible. Más munición para seguir adelante”.