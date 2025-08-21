Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su primera hija

Los Ángeles— Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron el jueves que adoptaron una hija este verano. Este es el primer hijo para la pareja.

“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en privacidad”, escribió la pareja en un comunicado en redes sociales. No se revelaron más detalles.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, se casaron en una ceremonia privada en mayo de 2024. Los representantes de Brown y Bongiovi no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Brown ganó reconocimiento por su papel protagónico como Eleven en la serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer, “Stranger Things”. La quinta y última temporada se emitirá este noviembre y diciembre, una culminación de nueve años de producción del programa. La actriz británica ha emprendido otras actividades comerciales y de actuación en ese tiempo, incluidas las películas originales de Netflix “Enola Holmes” y una película de “Godzilla”. Incluso lanzó un libro romántico en 2023.

Bongiovi es hijo de Jon Bon Jovi, fundador y líder de la banda de rock Bon Jovi. Bongiovi debutó su propia carrera como actor como la estrella de “Rockbottom”, que se estrenó el año pasado.

Brown enfatizó la importancia de la familia durante el estreno en 2024 de su película de Netflix “Damsel”, donde Bongiovi y sus padres estuvieron presentes.

“Soy muy afortunada de que estén aquí esta noche y significa mucho para mí”, dijo Brown a The Associated Press en ese momento. “La familia lo es todo y tener a mi segunda familia aquí significa todo”.