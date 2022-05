La modelo y presentadora de televisión, Mimi Pabón, reveló que fue golpeada y sufrió un patrón de maltrato por parte de una expareja. Durante la conversación, publicada en el programa de YouTube Dreuxilla Devine, “Muriendo de bella”, la exreina de belleza también contó cómo sobrevivió a la violencia de género.

“Estuve con alguien que sí me llegó a pegar, pero es la persona que tú menos esperas. La persona me cogió, me tiró contra el mueble. Le dije ‘te voy a llamar la policía’ y ahí él se fue. Quiero que sepas que aún así yo volví con él. Por eso te digo que yo aprendí, que cuando una persona te lo hace, te lo va a seguir haciendo”, manifestó Miriam Ivette Pabón Carrión, de 37años.

En la entrevista, que se extiende por poco más de una hora, la también actriz dijo que durante 8 meses el agresor no la dejó rehacer su vida y la continuó maltratando verbalmente.

“El siguió detrás de mí, pero no para estar conmigo, sino para decirme ‘yo no te amo, yo no te quiero y estoy con otra, y estoy feliz’”, abundó Pabón.

Mientras Dreuxilla no salía del asombro, la presentadora continuó que amenazó a su expareja con radicarle una orden de protección “y ahí nunca más volvió”.

Desde que publicó la entrevista han sido muchos los usuarios de las redes sociales que se han expresado en apoyo y solidaridad hacia Pabón. La empresaria publicó un comentario con unas palabras de agradecimiento.

“Gracias a todos los que han comentado y enviado sus mensajes tan lindos de apoyo a hablar de estos temas. Aquí los nombres ya no importan, lo que importa es que más mujeres tengan la motivación para salir de ciclos tóxicos, normalizar buscar mejorar nuestra salud mental y aprender a darnos tiempo para desaprender muchas cosas que poco a poco vemos normal y no lo son”, expresó.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.