19 de septiembre de 2025
81°lluvia moderada
Monica Bellucci y Tim Burton anuncian su separación

La actriz y el director sostuvieron una relación por varios años

19 de septiembre de 2025 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Monica Bellucci, izquierda, y el director Tim Burton. (Vianney Le Caer)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La pareja de estrellas formada por el director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron su separación el viernes en un comunicado transmitido a AFP.

“Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse”, afirmaron las dos estrellas en un comunicado común.

El director de “Edward Scissorhands” y de “Sleepy Hollow”, y la actriz de “Irreversible” se conocieron en el festival Lumière en Lyon, en el este de Francia, en octubre 2022, cuando la intérprete entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película "Beetlejuice Beetlejuice“, presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

En esta comedia de terror, secuela de un anterior filme realizado por Burton en 1988, Bellucci encarna a Delores, una criatura maléfica con aires de Frankenstein determinada a vengarse de su exmarido Beetlejuice (Michael Keaton).

“Beetlejuice Beetlejuice” fue un gran éxito en Norteamérica, donde recaudó cerca de 300 millones de dólares.

Tim Burton y Monica Bellucci fueron vistos por última vez

La pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix “Wednesday”, de la que es productor.

Burton es productor de la serie y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams, el mayor éxito hasta ahora de una serie en inglés en la plataforma, y la segunda más vista después de la primera temporada de “Squid Game”.

Anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.

Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
