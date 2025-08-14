Muere a sus 30 años Miss Rusia 2017

El mundo de la moda y los certámenes de belleza despide a Ksenia Alexandrova, modelo y reina de belleza que representó a Rusia en Miss Universe 2017.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada ayer por la noche a través de un comunicado emitido por la agencia de modelaje Modus Vivendis.

“Ksenia fue una persona brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa. Tenía el don de inspirar, apoyar y brindar calidez a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, se expresó la declaración.

De igual forma, la organización de Miss Universe extendió sus condolencias por la muerte de la modelo con un video que mostró su paso por el certamen.

“La Organización Miss Universe expresa sus más profundas y sentidas condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universe Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universe y más allá. Que su memoria continúe inspirando bondad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla”, expresó la organización en un comunicado.

