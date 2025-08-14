Opinión
Muere a sus 30 años Miss Rusia 2017

La organización Miss Universe y su agencia de modelaje publicaron emotivos mensajes sobre su legado

14 de agosto de 2025 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kseniya Alexandrova, Miss Russia 2017 competes on stage in Yamamay swimwear during the MISS UNIVERSE® Preliminary Competition at Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas on November 20, 2017. The contestants have spent the last week touring, filming, rehearsing and preparing to compete for the Miss Universe crown in Las Vegas, NV. Tune in to the FOX telecast at 7:00 PM ET live/PT tape-delayed on Sunday, November 26, live from the AXIS at Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas to see who will become the next Miss Universe. HO/The Miss Universe Organization (David Becker)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El mundo de la moda y los certámenes de belleza despide a Ksenia Alexandrova, modelo y reina de belleza que representó a Rusia en Miss Universe 2017.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada ayer por la noche a través de un comunicado emitido por la agencia de modelaje Modus Vivendis.

“Ksenia fue una persona brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa. Tenía el don de inspirar, apoyar y brindar calidez a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, se expresó la declaración.

De igual forma, la organización de Miss Universe extendió sus condolencias por la muerte de la modelo con un video que mostró su paso por el certamen.

“La Organización Miss Universe expresa sus más profundas y sentidas condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universe Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universe y más allá. Que su memoria continúe inspirando bondad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla”, expresó la organización en un comunicado.

Nacida en Moscú en 1994, Alexandrova se destacó en el mundo de la moda desde temprana edad, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de su país en las pasarelas internacionales. Su coronación como Miss Universe Rusia en 2017 le abrió las puertas a una carrera internacional que combinó modelaje, campañas publicitarias y labores humanitarias, a pesar de que no entró al cuadro de semifinalistas. Ese año la representante de Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, ganó la corona.

Tags
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
