El músico británico Jeff Beck, considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, murió este martes a los 78 años, según informó hoy, miércoles, su familia.

Ganador del premio Grammy en ocho ocasiones, Beck era miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su carrera en solitario y como miembro del grupo Yardbirds.

”Compartimos con gran y profunda tristeza la noticia de la muerte de Jeff Beck. Tras haber contraído repentinamente meningitis bacteriana, falleció en paz ayer”, señaló su familia en un comunicado.

“Jeff era una persona tan agradable y un guitarrista icónico y genial - nunca habrá otro Jeff Beck”, escribió en Twitter Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath.

Beck saltó a la fama como miembro de los Yardbirds y luego emprendió una carrera como solista en la que combinó hard rock, jazz, funky blues e incluso ópera. Era conocido por su improvisación, su amor por los armónicos y la barra whammy de su guitarra preferida, la Fender Stratocaster.

PUBLICIDAD

“Jeff Beck es el mejor guitarrista del planeta”, declaró Joe Perry, guitarrista principal de Aerosmith, a The New York Times en 2010. “Está cabeza, manos y pies por encima de todos los demás, con el tipo de talento que sólo aparece una vez cada una o dos generaciones”.

Beck formaba parte del panteón de guitarristas de rock de finales de los 60 que incluía a Eric Clapton, Jimmy Page y Jimi Hendrix. Beck ganó ocho premios Grammy e ingresó dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll: una con los Yardbirds en 1992 y otra en solitario en 2009. Ocupó el quinto puesto en la lista de los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone.

El icónico músico tocó la guitarra con vocalistas tan variados como Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy y Johnny Depp. Grabó dos discos con Rod Stewart - “Truth”, de 1968, y “Beck-Ola”, de 1969- y uno con una orquesta de 64 músicos, “Emotion & Commotion”.

“Me gusta el elemento de caos en la música. Esa sensación es lo mejor que hay, siempre que no haya demasiado. Tiene que estar en equilibrio. Acabo de ver el Cirque du Soleil y me pareció un completo caos organizado”, dijo a Guitar World en 2014. “Si pudiera convertir eso en música, no está muy lejos de lo que sería mi objetivo final, que es deleitar a la gente con caos y belleza al mismo tiempo”.

PUBLICIDAD

Entre los hitos de la carrera de Beck se incluyen la unión con el bajista Tim Bogert y el batería Carmine Appice para crear el power trío que publicó “Beck, Bogert and Appice” en 1973, giras con Brian Wilson y Buddy Guy y un álbum homenaje al fallecido guitarrista Les Paul, “Rock ‘n’ Roll Party”.

Geoffrey Arnold Beck nació en Surrey, Inglaterra, y asistió al Wimbledon Art College. Su padre era contable y su madre trabajaba en una fábrica de chocolate. De niño, construyó su primer instrumento con una caja de puros, un marco de fotos como mástil y las cuerdas de un avión de juguete controlado por radio.

Formó parte de varias bandas, entre ellas Nightshift y The Tridents, antes de unirse a los Yardbirds en 1965, sustituyendo a Clapton pero sólo un año después dando paso a Page. Durante su mandato, la banda creó los memorables singles “Heart Full of Soul”, “I’m a Man” y “Shapes of Things”.

El primer sencillo de éxito de Beck fue el instrumental de 1967 “Beck’s Bolero”, en el que participaron los futuros miembros de Led Zeppelin Jimmy Page y John Paul Jones, y el futuro batería de los Who Keith Moon. El Jeff Beck Group -con Stewart como cantante- fue contratado más tarde para tocar en el festival de música de Woodstock de 1969, pero su actuación fue cancelada. Beck dijo más tarde que había malestar en la banda.

Beck se asoció con el legendario productor George Martin -también conocido como “el quinto Beatle”- para ayudarle a crear los clásicos de jazz fusión “Blow by Blow” (1975) y “Wired” (1976). Se unió al cantante Seal en el tributo a Hendrix “Stone Free”, creó un grupo de jazz-fusión liderado por el sintetizador Jan Hammer y homenajeó al guitarrista de rockabilly Cliff Gallup con el álbum “Crazy Legs”. En 2016 publicó “Loud Hailer”.

El trabajo a la guitarra de Beck se puede escuchar en las bandas sonoras de películas como “Stomp the Yard”, “Shallow Hal”, “Casino”, “Honeymoon in Vegas”, “Twins”, “Observe and Report” y “Little Big League”.