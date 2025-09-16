Opinión
16 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
Muere tiktoker que había sido encontrada en estado crítico en un hotel

La joven de 23 años estuvo hospitalizada por siete días

16 de septiembre de 2025 - 9:25 AM

Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La tiktoker mexicana Marian Izaguirre estuvo hospitalizada por siete días antes de morir este fin de semana. Tenía 23 años.

Izaguirre, quien permaneció tres días desaparecida, fue encontrada en estado crítico en un hotel de la localidad de Morelia, en el estado de Michoacán, y trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer.

Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral debido a las graves lesiones que presentaba. Su familia tomó la decisión de desconectarla y ha iniciado el procedimiento de donación de órganos, que incluye piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

La Fiscalía especializada en delitos de violencia familiar y de género investiga el caso.

Según El Universal, la joven ganó popularidad en redes en el 2020, durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, con su proyecto digital de TikTok, en el que daba vida al cómico y ficticio personaje llamado "Súper Agente Izaguirre" -una agente secreta “no muy brillante” que lograba hacer reír a todo el mundo.

Izaguirre acumulaba más de 4 millones de seguidores en TikTok por su contenido de humor. También hizo su debut en la música con el sencillo "Boom Boom“, lanzado en el año 2023.

