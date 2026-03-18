Natalia Alcocer y su hija demandan a Cristina Eustace por violencia digital

Dos mujeres fuertes, dos trayectorias de éxito y un conflicto que parece no tener fin. La dinámica entre la cantante mexicana Cristina Eustace y la conductora Natalia Alcocer es un estudio sobre cómo la convivencia bajo el lente de programas como “La isla: desafío extremo” puede sembrar enemistades que trascienden la pantalla y terminan con un impacto en la vida personal y familiar de las involucradas.

Mientras Eustace destaca por su potente voz y su rol como jueza en “Objetivo Fama”, Alcocer ha diversificado su carrera con proyectos como “Viky Tiky World”. Sin embargo, su historia compartida está definida más por sus confrontaciones que por sus éxitos individuales.

Finalmente, lo que comenzó como una rivalidad frente a las cámaras de televisión ha escalado a los tribunales de la Ciudad de México. El 17 de marzo de 2026, Alcocer interpuso una demanda formal contra Eustace, acusándola de violencia digital y mediática tras comentarios públicos sobre la sexualidad de su hija menor de edad, Martina. Este nuevo capítulo legal marca el punto de no retorno en una relación fracturada por años de exposición pública.

PUBLICIDAD

“Vengo a denunciar a la señora Cristina Eustace por violencia digital y mediática porque está hablando de la supuesta sexualidad de una niña de 15 años cuando no tiene nada comprobado y no tienen hechos de nada. Es una imprudencia y una inconsciencia”, dijo Martina a Telemundo.

La primogénita de “La Vikinga” agregó que se enteró que la cantante mexicana habló de ella con gente que conoce. Martina advirtió que lo digital también trasciende.

Según la menor, la razón por la que la empresaria habla de ella es porque tiene problemas con su mamá. “Los problemas que ella tienen con mi mamá no tiene por qué meterme a mí”, subrayó.

Alcocer, por su parte, indicó que fue su hija quien decidió contactar a sus abogados para presentar la denuncia. “Venimos a poner medidas cautelares para que deje de hablar de nosotros porque eso es lo que queremos, que deje de hablar de nosotros”, dijo.