Cristina Eustace le pide una “muy humilde y sincera disculpa” a Roberto Sueiro

Finalmente, esta mañana se reveló la razón por la que el licenciado Roberto Sueiro no estuvo presente en la gala final de “Objetivo Fama 2025″. A través de un video en su cuenta de Instagram, el integrante del panel de jueces expuso que lo dejaron fuera “premeditadamente”.

“La idea de la producción era que llegaran los 3 jueces a la misma vez. ¿Qué sucede? Cristina (Eustace) estaba un poquito retrasada, llegó después, pero en lo que Cristina llegaba Ana Isabelle y este servidor entramos a un pasillo de Bellas Artes de Caguas para esperar que llegara Cristina. Lo que sucede después es que Cristina llega, Cristina sube y hace la alfombra azul. Luego fuimos notificados y Ana Isabelle y yo entramos a una de las guaguas limusina para que nos dejara justo frente a la alfombra azul", continuó.

Tras una detallada explicación, el productor llegó a una conclusión. “Entiendo que me dejaron fuera de la alfombra azul premeditadamente, no por negligencia. Esa es la razón por la que no pude estar en la gala final y espero que ustedes lo comprendan”, incluyó.

Una hora después de la publicación del video, la cantante mexicana se disculpó a través de la sección de comentarios. Sus palabras, sin embargo, no fueron bien recibidas por algunos fans.

“Amigo de mi corazón, siento una tremenda responsabilidad y por mi parte te pido una muy humilde y sincera disculpa. Salí corriendo y me dijeron que ya habían salido. Entiendo que también tuvieron un problema técnico con el sonido y todo el primer segmento se tuvo que grabar de nuevo. Te reitero mi amor, mi respeto y admiración. Te quiero mucho y siento mucho este mal momento que pasaste. Tu lugar estuvo siempre esperándote”, expresó la ganadora de “Objetivo Fama 5”.

De inmediato, los seguidores del “reality show” le respondieron a la intérprete, algunos en contra y otros a favor.