6 de noviembre de 2025
Cristina Eustace le pide una “muy humilde y sincera disculpa” a Roberto Sueiro

La cantante mexicana se siente responsable de la ausencia del licenciado en la alfombra azul de la gala final de “Objetivo Fama”

6 de noviembre de 2025 - 2:39 PM

Cristina Eustace en la alfombra azul de "Objetivo Fama 2025". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Finalmente, esta mañana se reveló la razón por la que el licenciado Roberto Sueiro no estuvo presente en la gala final de “Objetivo Fama 2025″. A través de un video en su cuenta de Instagram, el integrante del panel de jueces expuso que lo dejaron fuera “premeditadamente”.

RELACIONADAS

“La idea de la producción era que llegaran los 3 jueces a la misma vez. ¿Qué sucede? Cristina (Eustace) estaba un poquito retrasada, llegó después, pero en lo que Cristina llegaba Ana Isabelle y este servidor entramos a un pasillo de Bellas Artes de Caguas para esperar que llegara Cristina. Lo que sucede después es que Cristina llega, Cristina sube y hace la alfombra azul. Luego fuimos notificados y Ana Isabelle y yo entramos a una de las guaguas limusina para que nos dejara justo frente a la alfombra azul", continuó.

Tras una detallada explicación, el productor llegó a una conclusión. “Entiendo que me dejaron fuera de la alfombra azul premeditadamente, no por negligencia. Esa es la razón por la que no pude estar en la gala final y espero que ustedes lo comprendan”, incluyó.

Una hora después de la publicación del video, la cantante mexicana se disculpó a través de la sección de comentarios. Sus palabras, sin embargo, no fueron bien recibidas por algunos fans.

“Amigo de mi corazón, siento una tremenda responsabilidad y por mi parte te pido una muy humilde y sincera disculpa. Salí corriendo y me dijeron que ya habían salido. Entiendo que también tuvieron un problema técnico con el sonido y todo el primer segmento se tuvo que grabar de nuevo. Te reitero mi amor, mi respeto y admiración. Te quiero mucho y siento mucho este mal momento que pasaste. Tu lugar estuvo siempre esperándote”, expresó la ganadora de “Objetivo Fama 5”.

De inmediato, los seguidores del “reality show” le respondieron a la intérprete, algunos en contra y otros a favor.

Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo.La gala final se llevó a cabo la noche del domingo, 2 de noviembre desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $50,000 y un contrato para una producción discográfica con Duars Entertainment.
1 / 14 | Vibra la emoción en la alfombra azul de la gran final de Objetivo Fama. Participantes de Objetivo Fama regresan para celebrar la gran gala final de la competencia de canto que se transmite por Telemundo. - Suministrada
Roberto SueiroCristina EustaceObjetivo FamaReality ShowsMúsicaTelemundotelevisión
