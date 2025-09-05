Cristina Eustace: “Yo me volví hija adoptiva de Toa Baja”

Con sus frases icónicas, sabios consejos y carisma inigualable, la cantante mexicana Cristina Eustace ha defendido con altura su silla en el panel de jueces del “reality show” “Objetivo Fama”. Aunque la “Comaye” ejerce su rol con entusiasmo y respeto, admite que a la hora de juzgar siempre es atacada por sus sentimientos.

“A veces es complicado, pero ahora que conozco mucho a los chicos les tengo muchísimo cariño, mucho respeto. Igual, creo nos han recibido de una manera espectacular, nos adoptaron”, dijo quien participó en “La casa de los famosos 1″, “Top Chef VIP 2″ y “La isla: desafío extremo 1″.

La intérprete de música regional mexicana contó que siempre le recordaba a la productora Soraya Sánchez su deseo de pertenecer a la competencia de canto si algún día regresaba a la pantalla. Después de alzarse con el triunfo el 18 de mayo de 2008, la producción no salió de su memoria.

“Gracias a Dios Soraya me escuchó. Ahora que ya estoy acá, la verdad es que sufro bastante porque yo estuve en el lugar de ellos y me cuesta muchísimo, a veces hasta tiemblo de los nervios. Siempre se los digo, no estoy en contra de ellos, estoy con ellos, pero es complicado. A veces sí, pues hay muchos familiares, muchos fans de hueso colorado ahí en el auditorio, entonces a veces uno se lleva sus abucheadas pero, de nuevo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el alma y mucha responsabilidad”, aclaró.

Quien formó parte de las bandas The Heat, Los big sexy y Alebrije exteriorizó la alegría de regresar a Puerto Rico. La mayoría de sus fans, dijo, son boricuas.

“Yo me volví hija adoptiva de Toa Baja y después llegaron dos nominaciones al Grammy Latino, varios ‘reality shows’, hasta en ‘La isla’ me fui a meter”, detalló.

A modo de broma, la nacida en Chihuahua, México, comentó que la edad se siente “un poquito”. La industria del entretenimiento, sin embargo, le sirve de energía para reponerse.

“Tengo dos niños, dos preciosos hijos. Estoy feliz de estar de regreso. Yo tengo mucho de la niña que fui y más cuando llegó a Puerto Rico que me llama mucho el mar”, continuó quien comparte labores en “Objetivo Fama” con el licenciado Roberto Sueiro y la cantante Ana Isabelle.

Cristina Eustace en "Top Chef VIP 2". (Suministrada)

Su “reality” más difícil

Eustace, que también se ha destacado en el teatro con musicales como “Evita”, “Hérculesy” y “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” tiene una personalidad camaleónica que la convierte en la participante ideal de cualquier “reality show”. Quienes han seguido su trayectoria saben que si no gana, llega a la final, pero siempre destaca.

El Nuevo Día le preguntó a la mexicana cuál de todos los programas bajo este formato ha sido el más complicado. Sin pensarlo, mencionó “Top Chef VIP”.

“Yo creo que fue el más complicado porque yo no freía ni un huevo. O sea, a mí jamás me veían en la cocina, pero llegué a la final porque creo que no solamente en la música o en lo que sea, tengo un alma muy competitiva, me gusta mucho competir, y no me gusta perder. Entonces sí, llegué a la final junto con Zuleyka Rivera, Lambda García y Mauricio Islas”, recordó.

Asimismo, agregó: “Yo creo que fue uno de los más difíciles, pero más bonitos porque no sabía cocinar y la evolución fue impresionante”.

Eustace viaja a la isla cada jueves para cumplir con los compromisos de “Objetivo Fama”. De lunes a jueves en la mañana, entre tantas responsabilidades, se enfoca en la más importante: ser mamá.

“De lunes a jueves yo estoy llevando a mi hijo a la escuela. En lo que yo me acomodaba con todo esto, ahora que acaban de operar a mi esposo y mi hijo, el más chiquito, está en Guadalajara, pues mis suegros me han dado la mano. Entonces viajo de Puerto Rico a Guadalajara o Puerto Rico a Texas. La verdad es que tengo un círculo fabuloso en el que también están mis padres. Mi ex, Esteban, también está muy pendiente de Andrés, entonces la verdad es que tengo mucho el respeto y el apoyo de este círculo de amor, y pues la fe que tienen en uno, y ustedes también”, subrayó.