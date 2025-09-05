Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
80°despejado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Cristina Eustace: “Yo me volví hija adoptiva de Toa Baja”

La cantante y personalidad de “reality shows” mexicana agradece el apoyo de Puerto Rico desde la silla de jueza de “Objetivo Fama”

5 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Eustace participó en "La casa de los famosos 1", "Top Chef VIP 2" y "La isla: desafío extremo 1". (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con sus frases icónicas, sabios consejos y carisma inigualable, la cantante mexicana Cristina Eustace ha defendido con altura su silla en el panel de jueces del “reality show” “Objetivo Fama”. Aunque la “Comaye” ejerce su rol con entusiasmo y respeto, admite que a la hora de juzgar siempre es atacada por sus sentimientos.

RELACIONADAS

“A veces es complicado, pero ahora que conozco mucho a los chicos les tengo muchísimo cariño, mucho respeto. Igual, creo nos han recibido de una manera espectacular, nos adoptaron”, dijo quien participó en “La casa de los famosos 1″, “Top Chef VIP 2″ y “La isla: desafío extremo 1″.

La intérprete de música regional mexicana contó que siempre le recordaba a la productora Soraya Sánchez su deseo de pertenecer a la competencia de canto si algún día regresaba a la pantalla. Después de alzarse con el triunfo el 18 de mayo de 2008, la producción no salió de su memoria.

“Gracias a Dios Soraya me escuchó. Ahora que ya estoy acá, la verdad es que sufro bastante porque yo estuve en el lugar de ellos y me cuesta muchísimo, a veces hasta tiemblo de los nervios. Siempre se los digo, no estoy en contra de ellos, estoy con ellos, pero es complicado. A veces sí, pues hay muchos familiares, muchos fans de hueso colorado ahí en el auditorio, entonces a veces uno se lleva sus abucheadas pero, de nuevo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el alma y mucha responsabilidad”, aclaró.

Quien formó parte de las bandas The Heat, Los big sexy y Alebrije exteriorizó la alegría de regresar a Puerto Rico. La mayoría de sus fans, dijo, son boricuas.

“Yo me volví hija adoptiva de Toa Baja y después llegaron dos nominaciones al Grammy Latino, varios ‘reality shows’, hasta en ‘La isla’ me fui a meter”, detalló.

A modo de broma, la nacida en Chihuahua, México, comentó que la edad se siente “un poquito”. La industria del entretenimiento, sin embargo, le sirve de energía para reponerse.

“Tengo dos niños, dos preciosos hijos. Estoy feliz de estar de regreso. Yo tengo mucho de la niña que fui y más cuando llegó a Puerto Rico que me llama mucho el mar”, continuó quien comparte labores en “Objetivo Fama” con el licenciado Roberto Sueiro y la cantante Ana Isabelle.

Cristina Eustace en "Top Chef VIP 2".
Cristina Eustace en "Top Chef VIP 2". (Suministrada)

Su “reality” más difícil

Eustace, que también se ha destacado en el teatro con musicales como “Evita”, “Hérculesy” y “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” tiene una personalidad camaleónica que la convierte en la participante ideal de cualquier “reality show”. Quienes han seguido su trayectoria saben que si no gana, llega a la final, pero siempre destaca.

El Nuevo Día le preguntó a la mexicana cuál de todos los programas bajo este formato ha sido el más complicado. Sin pensarlo, mencionó “Top Chef VIP”.

“Yo creo que fue el más complicado porque yo no freía ni un huevo. O sea, a mí jamás me veían en la cocina, pero llegué a la final porque creo que no solamente en la música o en lo que sea, tengo un alma muy competitiva, me gusta mucho competir, y no me gusta perder. Entonces sí, llegué a la final junto con Zuleyka Rivera, Lambda García y Mauricio Islas”, recordó.

Asimismo, agregó: “Yo creo que fue uno de los más difíciles, pero más bonitos porque no sabía cocinar y la evolución fue impresionante”.

Eustace viaja a la isla cada jueves para cumplir con los compromisos de “Objetivo Fama”. De lunes a jueves en la mañana, entre tantas responsabilidades, se enfoca en la más importante: ser mamá.

“De lunes a jueves yo estoy llevando a mi hijo a la escuela. En lo que yo me acomodaba con todo esto, ahora que acaban de operar a mi esposo y mi hijo, el más chiquito, está en Guadalajara, pues mis suegros me han dado la mano. Entonces viajo de Puerto Rico a Guadalajara o Puerto Rico a Texas. La verdad es que tengo un círculo fabuloso en el que también están mis padres. Mi ex, Esteban, también está muy pendiente de Andrés, entonces la verdad es que tengo mucho el respeto y el apoyo de este círculo de amor, y pues la fe que tienen en uno, y ustedes también”, subrayó.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
Tags
Objetivo FamaTelemundotelevisiónReality ShowsMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: