Últimas Noticias
1 de noviembre de 2025
Nicki Nicole confirma que terminó el romance con el futbolista Lamine Yamal

La cantante responde a versión de infidelidad

1 de noviembre de 2025 - 2:56 PM

Nicki Nicole habla por primera vez del futbolista Lamine Yamal. Foto: Instagram oficial. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ya no son pareja.

Así se lo confirmó esta mañana la artista al periodista Jordi Martin, quien contó que la argentina se puso en contacto con él para hablar del tema, luego de que en las recientes horas se especulara que el deportista le habría sido infiel a Nicki.

“Me comunica que ha roto con Lamine Yamal”, expresó Jordi mientras leía los mensajes que le mandó la cantante, quien le aclaró que desde hace días ella y Lamine ya no estaban juntos.

“Con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo por lo del rumor de la infidelidad”, expresó.

La cantante fue enfática al decir que si Lamine le hubiera sido infiel, ella lo diría abiertamente como ya lo hizo en el pasado.

La cantante terminó con el mexicano Peso Pluma en febrero de 2024, cuando este fue captado con otra mujer en Las Vegas, horas después del Super Bowl LVIII.

Peso Pluma y su exnovia, Nicki Nicole.
Peso Pluma y su exnovia, Nicki Nicole. (Jordan Strauss)

“Créeme que si alguien me fuera infiel yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado”, escribió Nicki, y compartió que la intención de ambos no era contar que ya no estaban juntos, pero con lo que pasó (que Lamine Yamal fue captado con una mujer), la argentina se pronunció al respecto.

“Desde antes no estamos juntos, no lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro, si quieres contar esto no tengo ningún problema, aunque te agradecería que no filtres nuestra conversación”, finalizó Nicole.

Hace unos días, la cantante se dejó ver feliz en un partido de su entonces novio, ella sostenía entre las manos una playera del equipo Barcelona. Fue el pasado mes de julio que se empezó a hablar del romance entre la cantante y el futbolista, quien cumplió 18 años.

Aunque ahora en las redes de ambos ya no hay rastro de fotos juntos, solían compartir videos e instantáneas de su romance, un romance que terminó rápido.

Cantantes
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
