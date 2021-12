La competencia de Miss Universe 2021 promete ser una muy reñida en esta 70 edición, que se celebra en la ciudad de Eilat, en Israel. Las 80 candidatas que participan no únicamente se destacan por su belleza, sino por su inteligencia y gran historia de vida. A diferencia de otros años, en esta 70 edición del concurso, cuya noche final se celebrará este domingo, a las 8:00 p.m., hay varias candidatas con trasfondos multiculturales, comenzando con nuestra representante, Michelle Marie Colón Ramírez, quien es de madre dominicana y padre puertorriqueño.

Esta vez, el cuadro semifinal no está tan claro como otros años, pero aquí compartimos la lista de nuestras 16 favoritas, según su desempeño total en el concurso. Hemos escogido 16 porque, al igual que el año pasado, el jurado de la semifinal escogerá a 15 concursantes, más una adicional que entrará por el voto de la audiencia.

1. Puerto Rico

Michelle Marie Colón: Nuestra delegada al concurso se ha destacado desde el primer día de la competencia por su vibrante y enérgica personalidad, así como por su belleza, simpatía e inteligencia. La joven de 21 años figura como una de las favoritas, por lo antes mencionado y por su exquisita pasarela y elegancia, así como por su destacada labor social a favor de los más necesitados. Michelle Marie, estudiante de biología y pre-médica, es la primera loiceña en representar a Puerto Rico en el certamen internacional.

2. Bélgica

Kedist Deltour: De 24 años, esta joven es una sobreviviente en muchos aspectos. Nacida en Etiopía, la vida de Kedist cambió a los siete años, cuando su madre se enfermó de cáncer y su padre se fue a vivir con otra mujer. En ese periodo, vivió en la calle y se encargó de la crianza de sus hermanos, por lo que no pudo acudir a la escuela. Luego de su madre fallecer, su padre la entregó a ella y sus hermanos a un orfanato. La vida se transformó para Kedist y sus hermanos cuando todos fueron adoptados por una familia belga cuando ella tenía 12 años. Su nombre significa luz y esperanza.

3. Australia

Daria Varlamova: De pequeña, esta joven sufrió trastornos de ansiedad lo que la llevaron en su adultez a convertirse en una apasionada defensora del bienestar mental de las personas, en especial de los niños y niñas. Actualmente cursa su maestría en psicoterapia con la esperanza de ayudar a otras personas que viven con enfermedades mentales. Trabaja en estrecha colaboración con mujeres jóvenes y dirige talleres sobre resiliencia mental, amor propio y gratitud. Daria nació en Rusia y emigró a Australia con su familia a la edad de ocho años.

4. Colombia

Valeria Ayos: Nacida en Cartagena de Indias, esta afrocolombiana de 27 años, es una profesional en relaciones internacionales. Una de sus metas es convertirse en ministra de educación de su país para asegurarse de que todos tengan la oportunidad de recibir una buena educación, ya que ella proviene de una familia en donde solo dos de los once pudieron acceder a una buena escuela. Nacida en la isla de San Andrés, Valeria se considera una activista a favor del medioambiente.

5. España

Sarah Loinaz: De madre marroquí y padre español, esta beldad de 23 años creció con costumbres árabes y españolas. Su identidad multicultural le ha permitido aprender de diversas comunidades con diferentes idiomas, tradiciones y religiones, y le ha dado la oportunidad de escuchar, aprender y respetar mentes y corazones diversos. Domina el español, árabe, inglés y euskera. Es una defensora de los océanos y enseña a niños españoles sobre métodos de reciclaje para evitar la contaminación marina en las costas.

6. Vietnam

Kim Duyen: Tiene 26 años y cree en inspirar a todas las mujeres jóvenes y niñas a creer en su poder interior. Es cofundadora de la fundación “Spreading the Love”, que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes desfavorecidos a continuar persiguiendo sus sueños educativos. Kim Duyen es conocida como embajadora del Parque de Energía Solar de Vietnam, en el que usa su voz para promover la energía ambientalmente sostenible. Es amante de la cocina, ya que sus padres tuvieron un puesto de comida con la que ayudaron a criarla.

7. Brasil

Teresa Santos: Estudiante de psicología, esta joven de 23 años es una emprendedora que ha desarrollado su propio negocio de joyería. Nacida y criada en el noreste de Brasil, creció en contacto con la naturaleza, por eso cree firmemente en la sostenibilidad. Colabora en un proyecto social donde ayuda a mujeres de bajos recursos económicas para que se profesionalicen a través de la moda y la costura y logren mejorar sus condiciones de vida.

8. Sudáfrica

Lalela Mswane: Es modelo, bailarina y licenciada en derecho. Estudió ballet en la Royal Academy of Dance, antes de graduarse de la Universidad de Pretoria. De 24 años, esta joven es una orgullosa mujer zulú que busca darle un nuevo triunfo a su país, a pesar de que esta vez Sudáfrica le hizo un llamado a no participar de Miss Universe, por éste celebrarse en Israel que, a su entender, mantiene un tipo de apartheid contra el pueblo palestino.

9. Filipinas

Beatrice Luigi Gomez: Reservista de la Marina de Filipinas, esta joven de 26 años es una orgullosa bisexual que se convirtió en la primera persona miembro de la comunidad LGBTQIA + en ganar el título de Miss Universo Filipinas. Actualmente está cursando una licenciatura en Comunicación en la Universidad de San José. Le apasiona el bienestar social y ofrece programas de extensión a las comunidades más vulnerables.

10. Namibia

Chelsi Shikongo: Recibió su nombre de la fallecida Chelsi Pearl Smith, quien ganó Miss Universo en 1995 en Namibia. Su tocaya la inspiró para ingresar a Miss Namibia y participar en Miss Universo. Chelsi es un modelo internacional y una stand-up comedian, quien actualmente mantiene su proyecto Namibian Girl Humor. Como parte de su trabajo social, busca que se implemente un banco de alimentos en su país y construir un comedor para brindarle un plato de comida saludable a las familias de bajos recursos.

11. Paraguay

Nadia Ferreira: Desde que puso un pie en Israel, la joven de 22 años, ha llamado la atención por su belleza, elegancia y altura. Nadia ha trabajado en la televisión de su país desde los 15 años y es modelo profesional. Es la directora ejecutiva de NF (Nadia Ferreira), una empresa familiar para mujeres que buscan un desarrollo sostenible y que sufren violencia doméstica. Cuando era pequeña fu diagnosticada con Síndrome de Susac, lo que provocó que perdiera la visión, la audición y la movilidad del lado izquierdo durante aproximadamente un año y medio. Habla inglés, portugués, español y guaraní (idioma nativo paraguayo).

12. India

Harnaaz Sandhu: Inspirada por su madre, quien rompió generaciones de patriarcado para convertirse en una ginecóloga de éxito y liderar a su familia, Harnaaz, de 21 años, creció trabajando con su progenitora en campamentos de salud que se ocupaban de la salud de la mujer y la higiene menstrual. Por eso, la joven –quien es actriz profesional- es una firme defensora del empoderamiento de las mujeres, en particular de sus derechos constitucionales a la educación, las carreras y su libertad de elección.

13. Francia

Clémence Botino: Esta joven de 24 años, cree que la escuela y la educación son claves para el éxito. Después de dos años de clase preparatoria en literatura, ingresó en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París. Hoy cursa su Maestría en Historia del Arte. Es miembro de “Les Bonnes fées”, una asociación francesa que ayuda a las mujeres que sufren de precariedad y enfermedades. Tiene un vínculo profundo con su familia y su isla Guadalupe.

14. Venezuela

Luiseth Materán: No hay duda de que Venezuela siempre lleva competidoras fuertes y esta vez no es la diferencia. Luiseth, de 25 años, es la menor de siete hermanos. Es estudiante de actuación y comunicación y recientemente protagonizó su primera serie de televisión. Portavoz de la prevención del VIH / SIDA, la educación y la igualdad de género, también es una apasionada defensora de los derechos de las personas con Síndrome de Down, una causa por la que ha trabajado toda su vida gracias a su hermano que nació con esta afección.

15. Tailandia

Anchilee Scott-Kemmis: Esta joven de 22 años se graduó de sociología de la Universidad de Sídney. De padre australiano y madre tailandesa, Anchilee inició una campaña en las redes sociales llamada #RealSizeBeauty, ya que es considerada una “modelo de curvas” en Bangkok, Tailandia. Con esta campaña desea romper con los estándares de belleza establecidos en su país, privilegiando la belleza interior y rompiendo con el marco tradicional de lo que se considera bello.

16. Estados Unidos

Elle Smith: Esta modelo y periodista de 23 años, representó a Kentucky en el concurso de Estados Unidos. Nacida en Springfield, Ohio, Elle se interesó desde pequeña en la música, los deportes y el teatro. Se graduó de la Universidad de Kentucky, donde estudió periodismo televisivo y ciencias políticas.

