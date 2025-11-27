Opinión
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Nuevos globos protagonizan el desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York

El evento presenta decenas de globos, carrozas y bandas de música, todos abriendo paso para la llegada de Santa Claus

27 de noviembre de 2025 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Globo de las KPop Demon Hunters. (Heather Khalifa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s comenzó el jueves en la ciudad de Nueva York, con nuevos globos que representan a Buzz Lightyear y Pac-Man listos para surcar los cielos y carrozas con Labubu y Lego adornando las calles.

El desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y terminará en la tienda principal de Macy’s en Herald Square, en la calle 34.

Hace frío en la ciudad, con temperaturas en los 40°F, y las ráfagas de viento entre 25 mph y 30 mph harán que se sienta más frío, según David Stark, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

Los funcionarios han estado observando el pronóstico de cerca, ya que la ley de la ciudad prohíbe a Macy’s volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan las 23 mph o las ráfagas de viento superan las 35 mph. El clima ha dejado los globos en tierra solo una vez, en 1971, pero a veces también han volado más bajo de lo habitual debido al viento.

Tisch manifestó en una conferencia de prensa el miércoles que no había amenazas específicas y plausibles para el evento, pero como de costumbre, miles de oficiales de policía estarán apostados a lo largo de la ruta.

El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's comenzó el jueves en la ciudad de Nueva York a pesar del frío y el viento que se registró en horas de la mañana. El desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y terminará en la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34.Como es costumbre, la llegada de Santa marca el final de la parada y el principio oficial de la Navidad en los Estados Unidos.
1 / 27 | En imágenes: ni el frío ni el viento detuvieron la tradicional Parada de Macy's del Día de Acción de Gracias. El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's comenzó el jueves en la ciudad de Nueva York a pesar del frío y el viento que se registró en horas de la mañana. - Eduardo Munoz Alvarez

El desfile ha sido un imán para protestas en los últimos dos años, cuando manifestantes propalestinos ingresaron en su ruta. La policía “está preparada para abordar eso y cualquier otra situación que se nos presente”, expresó Tisch.

Una alineación estelar de actuaciones se presentó a lo largo del espectáculo, junto con una serie de bandas de música, bailarines y animadores. Los artistas incluyen a Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters”. También estarán las Rockettes de Radio City, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

En total, el desfile presenta decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, todos abriendo paso para Santa Claus. Entre los nuevos globos que se presentan se encuentra un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”. “KPop Demon Hunters” también estará representado en el cielo con los personajes Derpy Tiger y Sussie.

El evento se transmitirá por NBC, presentado por Savannah Guthrie y Al Roker de “Today” y su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, los presentadores serán Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

El desfile también se transmite simultáneamente en el servicio de streaming Peacock de NBC.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
