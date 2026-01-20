Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Obra teatral aborda el Alzheimer y la historia de Puerto Rico

“Ya en mi tierra no es lo mismo”, es la nueva propuesta teatral de Pazos Media Group Inc.

20 de enero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Emil Moró como "Don José" y Giancarlo Rodríguez como "Antonio". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Una nueva obra teatral producida en Puerto Rico lleva a escena el Alzheimer desde una mirada familiar, con énfasis en la juventud como eje del futuro del país.

RELACIONADAS

“Ya en mi tierra no es lo mismo”, es la nueva propuesta teatral de Pazos Media Group Inc.

“Antonio”, un joven universitario en su último año de estudios, visita a su abuelo, “Don José”, en el campo de la zona este de Puerto Rico.

“Don José”, apasionado por la música y la poesía, vive con Alzheimer y utiliza sus recuerdos como puente para transmitirle a su nieto un mensaje claro: el futuro del país descansa en los jóvenes.

“Ya en mi tierra no es lo mismo” llegará al Teatro Tapia el sábado, 14 de marzo y al Teatro Yagüez el sábado, 9 de mayo.

El elenco está encabezado por Edwin Emil Moró, quien interpreta a “Don José”, junto a Giancarlo Rodríguez como “Antonio”.

Escrita por Eric Jomar García Ortiz, la pieza está bajo la dirección de Cheryl M. Robles García, maestra de teatro de la Escuela Especializada en Bellas Artes de Humacao (EEBA), reconocida con el de Dramaturgia 2024 del Instituto de Cultura de Puerto Rico.

El elenco incluye a estudiantes de la EEBA, como Sophia Carolina Serrano en el rol de “Natalia”, Juan José Sánchez como “Ángel”, además de la regiduría a cargo de Derick D. Otero Hernández.

La puesta en escena integra elementos de teatro y cine, con escenas audiovisuales y una canción original inédita titulada "La tierra se inventó por ti", compuesta por Némesis García Ortiz, que refuerza la carga emocional de la historia.

“Este proyecto representa una transición importante para Pazos Inc. Hemos trabajado intensamente el teatro escolar, pero sentimos que es el momento de entrar con fuerza al teatro general, con una historia distinta, necesaria y profundamente humana”, expresó García Ortiz, fundador de la compañía y autor de la obra.

Para más información y compra de boletos, accede a PRticket.com.

Emotivas conversaciones de Víctor Manuelle con pacientes de alzhéimer

Emotivas conversaciones de Víctor Manuelle con pacientes de alzhéimer

Hasta bailó durante una visita especial en el hogar IVADEI.

Tags
TeatroAlzheimer
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: