Obra teatral aborda el Alzheimer y la historia de Puerto Rico

Una nueva obra teatral producida en Puerto Rico lleva a escena el Alzheimer desde una mirada familiar, con énfasis en la juventud como eje del futuro del país.

“Ya en mi tierra no es lo mismo”, es la nueva propuesta teatral de Pazos Media Group Inc.

“Antonio”, un joven universitario en su último año de estudios, visita a su abuelo, “Don José”, en el campo de la zona este de Puerto Rico.

“Don José”, apasionado por la música y la poesía, vive con Alzheimer y utiliza sus recuerdos como puente para transmitirle a su nieto un mensaje claro: el futuro del país descansa en los jóvenes.

“Ya en mi tierra no es lo mismo” llegará al Teatro Tapia el sábado, 14 de marzo y al Teatro Yagüez el sábado, 9 de mayo.

El elenco está encabezado por Edwin Emil Moró, quien interpreta a “Don José”, junto a Giancarlo Rodríguez como “Antonio”.

Escrita por Eric Jomar García Ortiz, la pieza está bajo la dirección de Cheryl M. Robles García, maestra de teatro de la Escuela Especializada en Bellas Artes de Humacao (EEBA), reconocida con el de Dramaturgia 2024 del Instituto de Cultura de Puerto Rico.

El elenco incluye a estudiantes de la EEBA, como Sophia Carolina Serrano en el rol de “Natalia”, Juan José Sánchez como “Ángel”, además de la regiduría a cargo de Derick D. Otero Hernández.

La puesta en escena integra elementos de teatro y cine, con escenas audiovisuales y una canción original inédita titulada "La tierra se inventó por ti", compuesta por Némesis García Ortiz, que refuerza la carga emocional de la historia.

“Este proyecto representa una transición importante para Pazos Inc. Hemos trabajado intensamente el teatro escolar, pero sentimos que es el momento de entrar con fuerza al teatro general, con una historia distinta, necesaria y profundamente humana”, expresó García Ortiz, fundador de la compañía y autor de la obra.

Para más información y compra de boletos, accede a PRticket.com.