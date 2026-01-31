Osmariel Villalobos está libre de cáncer: “Quedó atrás”

El presentador Georges Biloune anunció ayer, viernes, que la animadora venezolana Osmariel Villalobos está libre de cáncer de seno.

“Una visita casual de miércoles por la noche como muchas otras, un pedazo de marquesa de chocolate, par de cuentos y la grata noticia que me dio ayer: ‘Ya no tengo cáncer’, sostuvo Biloune quien compartió una foto de su visita a Villalobos en sus redes sociales.

“Y es que no solo la operación fue un éxito, sino que, aquí de chismoso, en los últimos chequeos de zonas posiblemente comprometidas, los resultados afirman que no hay enfermedad activa”, indicó.

Biloune destacó la forma en la que su colega ha combatido la enfermedad. “Qué entereza y qué fortaleza para afrontar, decidir, actuar y vencer. Has sido tu mejor aliada para tu sanación y seguirás siendo tu mejor instrumento para lo que queda de recuperación”, expuso.

Hace tres semanas, Villalobos compartió una publicación en Instagram en la que informó sobre la intervención quirúrgica. Esta tarde, por otro lado, acudió a la misma red para confirmar la buena noticia.

“Hay capítulos que no se eligen, pero que cuando llegan, lo cambian todo. El 12 de septiembre escuché una palabra que divide la vida en un antes y un después. Cáncer. Y aunque fue detectado a tiempo, el miedo no entiende de estadísticas ni de pronósticos”, comenzó.

La exhabitante de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo añadió: “Fueron meses de pruebas, biopsias, decisiones difíciles, silencios largos y conversaciones que jamás pensé tener. Meses en los que el cuerpo se vuelve territorio de incertidumbre y el alma aprende a resistir de formas que no sabía que existían. El 7 de enero mi cuerpo entró a un quirófano y salió distinto. Con cicatrices. Con una prótesis expansiva. Con la promesa de una reconstrucción que llegará más adelante”.

La exreina de belleza, de igual modo, celebró: “el cáncer quedó atrás”.

“Fue una batalla ‘rápida’ pero muy intensa. En menos de 4 meses atravesé uno de los procesos más desafiantes de mi vida. Hubo miedo. Hubo fragilidad. Hubo días oscuros. Y también hubo fe, ciencia, amor y una fuerza que apareció cuando más la necesité. Hoy no digo que ‘todo pasó’ porque esto deja huella, pero sí digo que ‘todo valió’. Que el diagnóstico no me definió, me transformó. Que el cuerpo sana por capas y el alma también. Cierro este tránsito con gratitud. Con respeto por la mujer que fui en esos meses. Con esperanza por la que sigo siendo y por la que aún estoy construyendo”.

Villalobos terminó con un mensaje de fortaleza y solidaridad para quienes atraviesan una situación similar.