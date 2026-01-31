Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Osmariel Villalobos está libre de cáncer: “Quedó atrás”

Así se aseguró mediante una publicación junto a la animadora

31 de enero de 2026 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Osmariel Villalobos participó en "La casa de los famosos 3" de Telemundo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El presentador Georges Biloune anunció ayer, viernes, que la animadora venezolana Osmariel Villalobos está libre de cáncer de seno.

RELACIONADAS

“Una visita casual de miércoles por la noche como muchas otras, un pedazo de marquesa de chocolate, par de cuentos y la grata noticia que me dio ayer: ‘Ya no tengo cáncer’, sostuvo Biloune quien compartió una foto de su visita a Villalobos en sus redes sociales.

“Y es que no solo la operación fue un éxito, sino que, aquí de chismoso, en los últimos chequeos de zonas posiblemente comprometidas, los resultados afirman que no hay enfermedad activa”, indicó.

Biloune destacó la forma en la que su colega ha combatido la enfermedad. “Qué entereza y qué fortaleza para afrontar, decidir, actuar y vencer. Has sido tu mejor aliada para tu sanación y seguirás siendo tu mejor instrumento para lo que queda de recuperación”, expuso.

Hace tres semanas, Villalobos compartió una publicación en Instagram en la que informó sobre la intervención quirúrgica. Esta tarde, por otro lado, acudió a la misma red para confirmar la buena noticia.

“Hay capítulos que no se eligen, pero que cuando llegan, lo cambian todo. El 12 de septiembre escuché una palabra que divide la vida en un antes y un después. Cáncer. Y aunque fue detectado a tiempo, el miedo no entiende de estadísticas ni de pronósticos”, comenzó.

La exhabitante de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo añadió: “Fueron meses de pruebas, biopsias, decisiones difíciles, silencios largos y conversaciones que jamás pensé tener. Meses en los que el cuerpo se vuelve territorio de incertidumbre y el alma aprende a resistir de formas que no sabía que existían. El 7 de enero mi cuerpo entró a un quirófano y salió distinto. Con cicatrices. Con una prótesis expansiva. Con la promesa de una reconstrucción que llegará más adelante”.

La exreina de belleza, de igual modo, celebró: “el cáncer quedó atrás”.

“Fue una batalla ‘rápida’ pero muy intensa. En menos de 4 meses atravesé uno de los procesos más desafiantes de mi vida. Hubo miedo. Hubo fragilidad. Hubo días oscuros. Y también hubo fe, ciencia, amor y una fuerza que apareció cuando más la necesité. Hoy no digo que ‘todo pasó’ porque esto deja huella, pero sí digo que ‘todo valió’. Que el diagnóstico no me definió, me transformó. Que el cuerpo sana por capas y el alma también. Cierro este tránsito con gratitud. Con respeto por la mujer que fui en esos meses. Con esperanza por la que sigo siendo y por la que aún estoy construyendo”.

Villalobos terminó con un mensaje de fortaleza y solidaridad para quienes atraviesan una situación similar.

Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025.Una de las finalistas será la primera candidata en representar a la mujer latina en el escenario global del certamen de Miss Universe.El panel del jurado estuvo compuesto por Fabián Ríos, Aracely Arámbula y David Salomón.
1 / 16 | Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. - Suministrada
Tags
Cáncer de mamareina de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: