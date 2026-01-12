Osmariel Villalobos se somete a mastectomía tras diagnóstico de cáncer: “No es el final de nada”

La presentadora y actriz venezolana Osmariel Villalobos reveló que fue sometida a una mastectomía unilateral (seno derecho) tras ser diagnosticada con cáncer en etapa temprana el año pasado.

A través de su cuenta de Instagram, Villalobos explicó en diciembre que sus doctores estuvieron evaluando su participación en un ensayo clínico llamado “Recast”, pero decidieron retirar el seno derecho “porque en mi resonancia hay demasiadas zonas preocupantes”, y próximamente el seno izquierdo como prevención.

“El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un ‘hasta aquí’ que mi cuerpo pidió antes de romperse”, expresó en un texto que publicó junto a una foto suya desde la cama de un hospital.

“Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero”, añadió en el extenso escrito. “No es el final de nada”. Es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme”, agregó.