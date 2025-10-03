Osmariel Villalobos comparte su plan de lucha contra el cáncer de seno

Hace dos semanas la exreina de belleza venezolana Osmariel Villalobos sorprendió por la fortaleza y serenidad que demostró cuando compartió su diagnóstico de cáncer de seno. Hoy, la modelo reapareció con la misma actitud en las redes sociales para dar a conocer su plan de lucha contra el padecimiento.

“Tras mi diagnóstico me espera una operación, radioterapia y tratamiento hormonal. Sí, es fuerte. Sí, da miedo. Pero gracias a Dios, lo encontré a tiempo”, comenzó Villalobos.

La exhabitante de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo aconsejó a todas las mujeres que la siguen a no dejarse llevar por el hecho de que creen que están sanas. “El cáncer puede tocarte la puerta sin aviso. Y te obliga a parar. A mirar hacia dentro. A preguntarte: ¿me estoy cuidando de verdad?″, continuó.

Quien ocupó un lugar en el cuadro de semifinalistas de “Miss Universe Latina: el reality” aseguró que esta lección de vida la hizo entender “que el amor propio también es ir al médico. Es hacerse el examen. Es no callarse. Es elegir la vida. Si este mensaje llega a ti, por favor: hazte el chequeo. Hazlo por ti. Hazlo a tiempo”, concluyó.

PUBLICIDAD

Fue el pasado 19 de septiembre cuando la presentadora anunció que padece carcinoma ductal in situ (DCIS), una etapa inicial del cáncer de seno.

“Sí, la palabra cáncer impresiona, pero en mi caso significa que se detectó antes de que avanzara y eso me da una ventaja enorme”, comentó.

Lejos de victimizarse, la conductora explicó que su intención al hacer pública la noticia es motivar a otras personas a realizar chequeos preventivos. “Si lo que me pasa inspira a alguien a examinarse, a escuchar su cuerpo o a consultar un médico sin miedo, entonces todo tiene sentido”, expresó.