19 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Osmariel Villalobos: “Tengo cáncer, pero lo descubrimos a tiempo”

La modelo venezolana participó en “La casa de los famosos 3″ y “Miss Universe Latina: el reality” de Telemundo

19 de septiembre de 2025 - 2:11 PM

Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La animadora y modelo venezolana Osmariel Villalobos se ha destacado por pisar con fuerza y valentía escenarios importantes como Miss Venezuela, “La casa de los famosos 3″ y “Miss Universe Latina: el reality”. Ayer, asimismo, la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores un capítulo difícil de su vida.

En un video difundido en Instagram, la exreina de belleza reveló que padece carcinoma ductal in situ (DCIS), una etapa inicial del cáncer de seno que, según explicó, fue diagnosticada a tiempo.

“Sí, la palabra cáncer impresiona, pero en mi caso significa que se detectó antes de que avanzara y eso me da una ventaja enorme”, comentó.

Villalobos contó que ya se encuentra bajo observación médica y que esta semana se sometió a una resonancia para precisar junto a su oncólogo el tratamiento a seguir. “Estoy viviendo este proceso con serenidad, buscando información y rodeada del apoyo necesario”, aseguró.

Lejos de victimizarse, la conductora explicó que su intención al hacer pública la noticia es motivar a otras personas a realizar chequeos preventivos. “Si lo que me pasa inspira a alguien a examinarse, a escuchar su cuerpo o a consultar un médico sin miedo, entonces todo tiene sentido”, expresó.

La venezolana también narró cómo atraviesa emocionalmente la experiencia: “Hay días en los que me siento fuerte y otros en los que solo quiero llorar. Y lo hago. Porque también sanar es permitirse sentir”.

Tras su anuncio, miles de seguidores llenaron sus redes con mensajes de apoyo y esperanza, donde resaltaron su valentía y agradecieron su sinceridad.

Villalobos, pese al diagnóstico, aseguró que continúa activa con sus proyectos y que afronta esta etapa con la certeza de que la detección temprana marca la diferencia.

Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025.Una de las finalistas será la primera candidata en representar a la mujer latina en el escenario global del certamen de Miss Universe.El panel del jurado estuvo compuesto por Fabián Ríos, Aracely Arámbula y David Salomón.
1 / 16 | Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. - Suministrada
reina de bellezaCáncer
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
