Pablo Alborán vuelve a estar “disponible” tras confirmar su ruptura con Juan Sesma

Este mes de junio se presenta como el mes de las rupturas tras la noticia de Ana Mena y Óscar Casas, ya que también Pablo Alborán ha confirmado su ruptura con el modelo Juan Sesma al responder en un concierto en Mérida que está “disponible”. La frase ha vuelto a poner en primer plano la vida sentimental del cantante malagueño tras año y medio de relación y varios días de rumores en redes sociales.

La confirmación pública llegó esta semana. Primero, por la respuesta del artista a una seguidora durante su actuación en Mérida y, después, por la versión difundida por el periodista Javi de Hoyos en redes sociales, donde se aseguró que el cantante “vuelve a estar soltero” y que la separación se ha producido en buenos términos.

Según Hoyos, una asistente al concierto le dijo al cantante a modo de broma que quería ser su cuñada y Alborán respondió que estaba “disponible”. El periodista y creador de contenido añadió que “con su ex han acabado las cosas bien, hay buen rollo, pero la vida es así”.

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Los rumores cobraron fuerza en los últimos días, cuando llamó la atención que Sesma desapareciera de Instagram. Antes, a principios de junio, ya se había interpretado como un posible síntoma de crisis que el modelo hubiera eliminado las fotografías de ambos de su perfil público y dejara de seguir al cantante.

Durante el último año y medio, ambos habían mantenido un noviazgo discreto, aunque cada vez menos oculto.

De hecho, sorprendió que la relación se hizo visible para sus seguidores a través de imágenes compartidas en redes sociales, una exposición poco habitual en el caso de Alborán, que hasta ahora nunca había revelado públicamente la identidad de ninguna de sus parejas. La confirmación más clara llegó en febrero, cuando el vínculo dejó de ser una simple sospecha.