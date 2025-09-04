Opinión
4 de septiembre de 2025
Farándula
Suscriptores
Penn Badgley se convierte en padre de gemelos

El intérprete de “Joe Goldberg” en la serie “You” de Netflix ya es padre de un niño de cuatro años

4 de septiembre de 2025 - 3:26 PM

Penn Badgley. (El Universal / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Penn Badgley, protagonista de la serie “You” de Netflix, convirtió en padre de gemelos junto a su esposa, Domino Kirke.

El actor anunció la llegada de los bebés durante un evento sobre su próximo libro “Crushmore”.

“Interrumpimos la licencia de paternidad gemelar para anunciar un evento en vivo @podcrusheden @symphonyspace el 14 de octubre en Nueva York para apoyar el lanzamiento de nuestro libro “Crushmore”. Estoy muy orgulloso de él. ¡No se lo pierdan! @podcrushed para más información”, escribió en el actor junto al video en sus redes sociales.

El intérprete de “Joe Goldberg” en la famosa serie de Netflix, ya es padre de un niño de cuatro años también fruto de su matrimonio mientras que su esposa es madre de un adolescente, de 16 años, de una relación anterior.

El actor de “Gossip Girl” había hablado anteriormente de la importancia de criar hijos.

“Sabes, lo digo con sinceridad. Suena un poco cursi, pero el mundo necesita más hombres buenos, así que tenemos la presión de criarlos bien”, dijo a “Access Hollywood” en la alfombra roja para el estreno de la última temporada de “You” de Netflix.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
