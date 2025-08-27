Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rosko Jaime recibe a sus gemelos en casa: “Ha sido una experiencia mágica”

Los bebés habían sido ingresados a NICU al nacer prematuros

27 de agosto de 2025 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosko Jaime junto a sus gemelos Reinaldo y Nikolas. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

“¡Al fin llegaron a casa!“, compartió el actor y comediante Rosko Jaime al celebrar que sus gemelos fueron dados de alta del hospital, luego de que al nacer prematuros el pasado 5 de agosto, permanecieron por dos semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU).

RELACIONADAS

Lleno de emoción, el padre primerizo compartió la buena noticia a través de sus redes sociales, junto a una serie de fotografías en las que muestra a los pequeños Reinaldo y Nikolas, además de su mamá, y cómo los llevaron rumbo a su hogar.

“Puedo decir felizmente y muy emocionado que nuestros gemelos ya llegaron a su casita. Junto a Papa y Mama. @itsgenesis.colon Que hermoso han sido estos días junto a los pequeñines. Fue difícil, ya que nos dieron de alta a Niko primero y 4 días después a Rei. Pero ya le creamos unas rutinas para que crezcan y descansen. Mientras nosotros apenas dormimos; admirándolos y ayudándolos con todo lo que necesiten. Y, como; nos lo dejan saber, “waAaaAah!” Ha sido una experiencia mágica el ver sus pequeñas ocurrencias, hablarles, cantarles y tenerlos junto a nosotros. Seguimos orando por mucha Salud durante estas etapas", expresó.

El comediante, quien se dio a conocer en la televisión puertorriqueña al interpretar el personaje de “Shupi”, aprovechó para agradecerles a sus seguidores por estar al pendiente.

“Siempre me alegran sus comments, siempre intento contestarles a todos. Gracias a los que me han apoyado directa e indirectamente durante este tiempo. Y un millón más de agradecimientos a todos los que han dicho presente durante la temporada de ¿Cuál es la crisis? En Studio 58 habrá más sorpresas para lo que queda del año, así que espero verlos allí. Además espero que disfruten estas fotos de los Gemelitos!“, reza parte del mensaje en el que hace referencia al lugar en donde hace sus shows de comedia con su famoso personaje.

Anteriormente, Rosko Jaime compartió un mensaje acerca de la labor de parto que tuvo su esposa y la increíble experiencia de haber estado en esa sala de parto.

“Te cuidaré a ti y a nuestros hijos por siempre. Los enseñaremos a reír y jugar, a aprender y a triunfar. Mereces todos los premios de la vida, mi amor. Te Amo”, publicó el día en que nacieron sus hijos.

Tags
ActoresPaternidadEmbarazo
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: