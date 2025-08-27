Rosko Jaime recibe a sus gemelos en casa: “Ha sido una experiencia mágica”

“¡Al fin llegaron a casa!“, compartió el actor y comediante Rosko Jaime al celebrar que sus gemelos fueron dados de alta del hospital, luego de que al nacer prematuros el pasado 5 de agosto, permanecieron por dos semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU).

Lleno de emoción, el padre primerizo compartió la buena noticia a través de sus redes sociales, junto a una serie de fotografías en las que muestra a los pequeños Reinaldo y Nikolas, además de su mamá, y cómo los llevaron rumbo a su hogar.

“Puedo decir felizmente y muy emocionado que nuestros gemelos ya llegaron a su casita. Junto a Papa y Mama. @itsgenesis.colon Que hermoso han sido estos días junto a los pequeñines. Fue difícil, ya que nos dieron de alta a Niko primero y 4 días después a Rei. Pero ya le creamos unas rutinas para que crezcan y descansen. Mientras nosotros apenas dormimos; admirándolos y ayudándolos con todo lo que necesiten. Y, como; nos lo dejan saber, “waAaaAah!” Ha sido una experiencia mágica el ver sus pequeñas ocurrencias, hablarles, cantarles y tenerlos junto a nosotros. Seguimos orando por mucha Salud durante estas etapas", expresó.

El comediante, quien se dio a conocer en la televisión puertorriqueña al interpretar el personaje de “Shupi”, aprovechó para agradecerles a sus seguidores por estar al pendiente.

“Siempre me alegran sus comments, siempre intento contestarles a todos. Gracias a los que me han apoyado directa e indirectamente durante este tiempo. Y un millón más de agradecimientos a todos los que han dicho presente durante la temporada de ¿Cuál es la crisis? En Studio 58 habrá más sorpresas para lo que queda del año, así que espero verlos allí. Además espero que disfruten estas fotos de los Gemelitos!“, reza parte del mensaje en el que hace referencia al lugar en donde hace sus shows de comedia con su famoso personaje.

Anteriormente, Rosko Jaime compartió un mensaje acerca de la labor de parto que tuvo su esposa y la increíble experiencia de haber estado en esa sala de parto.