Llevar humor sin dejar de comentar sobre diversos eventos noticiosos, así como notas del mundo del entretenimiento, es una fórmula que se repite en diversos programas radiales matutinos. Con esto en mente, los moderadores de “Los frescos de la mañana” quisieron dar un toque particular y apostar a una propuesta refrescante que logre animar al radioescucha.

“Hice un ‘research’. La gente lo que decía era ‘es que escucho estos programas y salgo deprimido’, o ‘uno escucha mucha cosa negativa’, o criticaban ‘empezar tu mañana con peleas y cosas negativas’”, mencionó el actor Miguel Morales, quien a partir del lunes conducirá -de 6:00 a 9:00 a.m.- el espacio radial junto a los locutores Wilfred Morales y Lourdes “Lúlu” Rodríguez. El programa se podrá escuchar de lunes a viernes a través de Fresh 99.9 FM, y se transmitirá por 105.1 FM, 92.1 FM y 106.9 FM. También podrá escucharse y verse por la aplicación Ai-Live Network.

PUBLICIDAD

“Yo dije, ‘no, vamos a darle a la gente otra cosa, vamos a darle a los oyentes algo refrescante, que nos escuchen’ y esa gente diga ‘este programa me levantó el ánimo, me animó el día’. Queremos que la gente se lo goce, que se ría, y cuando se tenga que bajar (del auto) porque va para el trabajo o lo que sea, diga ‘esta gente me cambió mi mañana, me dio frescura’”.

Dentro de la dinámica, Wilfred resaltó el formato que prevalecerá en “Los frescos de la mañana”. “Nosotros no vamos a hacer un programa mañanero. Nosotros vamos a hacer un jangueo mañanero”, sostuvo el veterano locutor, quien laboró en El circo de la Mega hasta hace cerca de un mes.

Lúlu adelantó que “va a ser bien refrescante porque vamos a formar un vacilón aquí todos los días, todas las mañanas. Uno lo que encuentra en otros sitios es peleas, discusiones, bochinches. Aquí vamos a vacilar”.

Miguel, quien por años personificó a “Bejuco” en el desaparecido programa “Con lo que cuenta este país” y, posteriormente, en “El gran Bejuco”, adelantó que en el espacio “vamos a tener mucha comedia, van a haber personajes, que ahora casi no se ve por ahí”.

Por otro lado, se trata de la primera vez que los tres trabajarán juntos en un programa de radio. A solo días del estreno, confiesan que la buena química ha dominado en sus juntes.

“Ya había hablado con Wilfred para que se uniera a mí en varios proyectos que tenía”, dijo el también escritor, quien refiere la amistad entre ambos como “un matrimonio viejo”. “Wilfred se fue a ojo cerrado a trabajar conmigo. Aparece este proyecto de radio y dije ‘¿sabes qué?, yo si vuelvo a radio, con quien único puedo hacerlo es con mi hermano Wilfred’. Lo llamé rápido y le dije ‘¿recuerdas los proyectos que te dije?, me acaban de llamar de radio, así que yo digo que sí, si tú dices que sí’”, recordó. En este sentido, Wilfred aclaró que, tras su renuncia a El circo de la Mega, anhelaba un descanso.

PUBLICIDAD

“Llevo trabajando en la radio prácticamente toda mi vida, pero nunca con Miguel”, afirmó. “Le digo ‘contra Miguel, yo que estoy buscando coger un descanso, unas vacaciones de radio, tú sabes, para descansar el cerebro y la mente’, y me dijo ‘no hay problema, cógete el tiempo que tú quieras’. Eso fue un lunes, y el miércoles ya me estaba llamando”, destacó entre risas, y aclaró que accedió por tratarse de su amigo. Precisamente, dentro de los proyectos juntos, personificará al recordado “Cholón” el 19 y 26 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Caguas en la comedia teatral “La última gozaíta/ Cucaracha”.

Al hablar sobre la integración de Lúlu, ambos coincidieron en que la familiaridad se dio de inmediato.

“Queríamos que se mantuviera esa química. Habíamos escuchado la voz de por la mañana (de la emisora radial), y yo decía ‘esa voz, qué linda es, como que refresca’. Le hicimos el acercamiento a Lúlu y la química fluyó desde el primer día. Es como si nos conociéramos de 30 años”, confesó sobre la locutora ponceña.