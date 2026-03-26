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¿Quién es Jenifer Camacho, la enfermera cubana que enamoró a William Levy?

El actor cubano confirmó recientemente su noviazgo luego de compartir una serie de fotos donde aparecen tomados de la mano y besándose

26 de marzo de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor William Levy y su nueva pareja, Jenifer Camacho. (Instagram)
Por Servicios combinados

Tras su mediática ruptura con Elizabeth Gutiérrez en 2024, después de más de dos décadas de relación y dos hijos en común, William Levy parece estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

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El actor cubano confirmó recientemente su noviazgo con Jenifer Camacho, luego de compartir una serie de fotografías donde aparecen tomados de la mano y besándose, despertando las especulaciones entre sus seguidores y el mundo de la farándula.

Aunque aún se conocen pocos detalles sobre ella, su perfil en Instagram ha permitido descubrir algunos aspectos de su vida. Camacho es originaria de Cuba y actualmente reside en Estados Unidos, donde se desempeña como enfermera especializada en cuidados intensivos.

Su edad no ha sido confirmada públicamente, aunque algunos medios y usuarios en redes señalan que podría tener alrededor de 22 años, lo que marcaría una notable diferencia con el actor de 45 años.

Su popularidad ha crecido rápidamente desde que se hizo pública la relación. En Instagram, donde ya roza los 150 mil seguidores, comparte momentos de su vida cotidiana, incluyendo su trabajo, rutinas de ejercicio, viajes y publicaciones personales como cuando era niña.

El actor cubano William Levy participó en la telenovela "Acorralada" (2007).William Levy protagonizó la telenovela "Cuidado con el ángel" junto a Maite Perroni (2008).Sharon Leal y William Levy en "Addicted".
1 / 20 | FOTOS: William Levy, el dueño de los suspiros en las telenovelas. El actor cubano William Levy participó en la telenovela "Acorralada" (2007). - Archivo

Tormentosa vida amorosa

Recordemos que, en abril de 2024, Gutiérrez confirmó su separación del también actor y una serie de situaciones salieron después de eso, tal como la visita de la policía en varias ocasiones a su casa.

En aquel momento se publicó en video de una cámara policial donde aparecían ella y su hija, Kailey Levy, tratando de entrar a la casa del actor, quien supuestamente se encontraba con otra mujer en la habitación que compartía con la actriz, tras su separación.

La revista People en Español reveló que la policía visitó en cuatro ocasiones la casa de los actores en el condado de Broward, en Florida, por altercados entre ellos.

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William LevyParejasRelaciones
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