Raymond Arrieta culmina la primera ruta de “Da Vida: La Ñapa” al recorrer más de 47 millas

El apoyo del pueblo puertorriqueño se sintió como un apapacho y un estímulo de energía para que el comediante Raymond Arrieta culminara con éxito, hoy, domingo, la primera de tres rutas de su caminata “Da Vida: La Ñapa”, al recorrer desde Guaynabo, y por los pasados cinco días, un total de 47.3 millas hasta llegar a Aguadilla.

“Los primeros cinco días fueron espectaculares, aunque apenas estamos empezando. Ha estado duro, pero el cariño de la gente nos ha cargado. Gracias por su presencia y esperarnos en el camino”, expresó Arrieta muy emocionado durante el último tramo, que empezó a las 10:00 a.m. desde Isabela.

“No lo voy a decir muy duro, pero hasta ahora no nos ha llovido en toda la caminata”, señaló en bendición del clima.

A eso de la 1:00 p.m., el presentador de “Día a Día” de Telemundo, llegó hasta Aguadilla acompañado de un mar de personas —la mayoría vestidas con las camisetas color anaranjado a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez—, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad de Aguadilla, Julio Roldán, quien le hizo entrega de un cheque por la cantidad de $20,000 por parte del ayuntamiento. Asimismo, se entregaron otros $2,000 recolectados como aportación individual por parte de los ciudadanos.

“Los que se llevan el aplauso más grande es el pueblo de Puerto Rico, nuestra gente”, dijo Arrieta al subir a la tarima.

“Acabamos los primeros cinco días, como le prometimos al Oncológico. Íbamos a venir de Guaynabo a Aguadilla, aquí estamos, aquí llegamos”, puntualizó.

Durante el trayecto, estuvo acompañado de colegas y amigos, como el también comediante Herbert Cruz y el cantante Oscarito Serrano, quienes destacaron y agradecieron la gesta de Arrieta, quien lleva 16 años caminando por los pacientes de cáncer.

“Te felicito Raymond, de verdad. A ti, a todo el pueblo, a los sobrevivientes, a los voluntarios. No hay nada como ser puertorriqueño”, sostuvo Cruz. Por su parte, Serrano aprovechó la oportunidad para dedicarle unas emotivas palabras a Arrieta y bautizarlo como “el superhéroe boricua”.

“Yo he visto países y gente maravillosa, pero como los míos ninguno. Hoy nos sentimos contentos con Raymond, nos sentimos felices con Raymond, tenemos un superhéroes boricua y es Raymond”.

En cada tramo recorrido, el filántropo ha tenido la oportunidad de conocer un sinnúmero de historias —la mayoría de ellas relacionadas con el cáncer—, momentos que, según ha expresado en varias ocasiones, lo conmueven muchísimo y lo hacen reafirmar cada vez más su inquebrantable compromiso.

Según detalló, camino a Aguadilla saludó a varios familiares de pacientes fallecidos, quienes, a pesar de su dolorosa pérdida, continúan apoyando la causa por aquellos que todavía siguen en la batalla.

“Me ha llamado mucho la atención de familiares de pacientes que han fallecido y con las ganas que me daban sus donaciones para darle al que está luchando. Eso me tocó. Todos estamos juntos y sin ustedes, yo no hubiera llegado aquí”, relató conmovido Arrieta a los miles allí presentes.

¿Cuándo regresa Raymond a caminar?

Del 24 al 28 de septiembre, partirán desde Añasco hasta llegar a Guayama, con un total de 46.2 millas. La tercera ruta será del 13 al 17 de noviembre y saldrá de Patillas para cerrar el evento en Cataño, con un tramo de cerca de 47.2 millas.

“La calle se veía espectacular. Queremos en septiembre y noviembre pintar la isla de anaranjado”, finalizó Arrieta.

Una vez se completen las tres rutas, sumarán un total de 140.7 millas.

¿Cómo donar?

La donación se puede hacer a través de la venta de camisetas y gorras en las tiendas Me Salvé. Asimismo, los rosarios estarán para la venta en las Farmacias Caridad.