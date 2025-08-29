“Vamos bien”: cientos se suman a Raymond Arrieta en el tercer día de “Da vida: la ñapa”

Aunque el anfitrión del espacio “Raymond y sus amigos” figura como imagen principal de la iniciativa, lo cierto es que la caminata anual se ha convertido en una cita imperdible para la mayoría de los talentos de Telemundo, quienes, de forma escalonada, se unen al trayecto. Hoy, por ejemplo, llegó el turno del comediante Carlitos Ramírez y del presentador Jeanthony “Chino” Medina.

Al tramo, como en los primeros dos días, se unió un nutrido grupo del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y del Negociado de la Policía de Puerto Rico. De hecho, la uniformada figuró entre los primeros donativos de la edición con una aportación de $15,000.

PUBLICIDAD

Una de las primeras paradas de la jornada tuvo lugar en North Point Military Academy, donde Arrieta saludó a los estudiantes. Según una de las maestras, algunos compañeros se emocionaron hasta las lágrimas.

“¡Te amamos, Raymond! Eres digno de admirar. Dios te bendiga hoy y siempre", expresó Leslie Snow a través de las redes sociales.

Más tarde, el intérprete de “Plinia” recibió a la procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, quien se mostró sorprendida con el respaldo del público. También estuvo presente en un momento duro y lleno de fuerza que vivió el coanfitrión de “Día a día” con un paciente de cáncer.

“Estoy muy feliz, muy conmovida, de ver tanta gente en Puerto Rico unida por una causa tan importante como esta. Es importante recordar que cada vez somos más personas las que la padecemos y no todo el mundo se encuentra bajo las mismas circunstancias. Así que mi petición es que donen a esta gran causa, gracias Raymond por todo lo que haces”, expresó.

Arrieta comentó que, junto a Piñeiro Vázquez, acompañó por un corto período a un caballero a quien le dieron cuatro meses de vida. El filántropo contó que lo único que pudo decirle fue “ya no sientes dolor”.

Minutos antes de arrancar el tramo, el comediante describió que ayer, jueves, los acompañó una nube en todo el camino. La temperatura, de igual modo, alcanzó los 102 grados.

“Pero vamos bien, siempre protegiéndonos, nos ponemos nuestro bloqueador solar, nuestras toallas, hielo en la cabeza, en el cuello, y con el cariño de la gente, vamos por ahí poco a poco. Tenemos que llegar”, afirmó.

PUBLICIDAD

Mañana, 30 de agosto, “Da vida: la ñapa” irá de Arecibo a Quebradillas para sumar 12.5 millas. La salida será a las 10:00 a.m. desde Plaza del Atlántico en dirección a la PR-2 hasta llegar al Coliseo Raymond Dalmau.

Cómo donar

ATH Móvil a DONATE/LIGACANCERPR.

Compra la camisa en las tiendas Me Salvé.

Visita un First Bank y deposita en la cuenta #3004870858

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer a través de ligacancerpr.org.

Con este esfuerzo, Arrieta buscará llegar a la meta de $20 millones para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.