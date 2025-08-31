Opinión
31 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Raymond Arrieta está a un tramo de conquistar la primera ruta de “Da vida: la ñapa”

Según el comediante, el trayecto de Arecibo a Quebradillas fue “bastante duro” por las altas temperaturas

30 de agosto de 2025 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comediante y presentador fue recibido en el municipio de Camuy por el alcalde Gabriel Hernández-Rodríguez, quien le entregó un donativo de $5,000. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La caminata “Da vida: la ñapa” liderada por el comediante Raymond Arrieta a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez llegó a Quebradillas en el cuarto y penúltimo día de la primera de tres rutas. A las 10:00 a.m., el filántropo, junto al resto de personas que decidieron acompañarlo, iniciaron el tramo desde Plaza del Atlántico en Arecibo.

RELACIONADAS

“Aquí vamos, este penúltimo tramo, de camino a Quebradillas. Es un día muy bonito, de verdad, espectacular, con mucha gente, así que vamos contentos, una de las rutas más largas, pero contento. Puerto Rico tiene la gente más noble del mundo”, expresó el presentador mientras caminaba.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el Negociado de la Policía de Puerto Rico mantuvieron su compromiso con la iniciativa y regresaron a la brea. Mientras tanto, los municipios del área norte de la isla por donde pasaría la caminata, celebraron la llegada del intérprete de “Plinia”.

“El municipio autónomo de Arecibo recibió hoy sábado al reconocido comediante, animador y filántropo Raymond Arrieta en su tradicional caminata ‘Da vida’, un evento que año tras año recauda fondos en beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer”, expresaron a través de las redes sociales de Arecibo.

En Hatillo el ambiente fue similar. El alcalde Carlos Román Román aprovechó para agradecer a Arrieta tantos años de entrega y pasión por la causa.

“Hoy tuve la oportunidad de recibir su caminata en nuestra ciudad ganadera, Hatillo, y fue un momento lleno de esperanza y solidaridad. Raymond es un digno ejemplo de que los héroes sin capa sí existen. Exhorto a toda nuestra ciudadanía a unirse a esta gran causa y a cooperar con sus donativos, porque cada aportación, por más pequeña que parezca, hace una gran diferencia en la vida de muchos pacientes y sus familias”, dijo Román Román.

Mientras Quebradillas se prepara para la llegada de “Da vida: la ñapa”, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, entregó un donativo de $5,000. Los primeros mandatarios municipales coincidieron en el llamado a cooperar y apoyar el evento anual.

La caminata comenzó el pasado miércoles, 27 de agosto. Esta edición especial regresó con tres rutas a lo largo de la isla. Mañana, domingo, el trayecto comenzará a las 10:00 a.m. desde Plaza Isabela y culminará en el Estadio Luis A. “Canena” Márquez en Aguadilla.

Al llegar al Coliseo Raymond Dalmau, Arrieta exteriorizó su alivio de saber que está a solo pasos de conquistar la primera rota. Contrario a lo que muchos pensarían, el comunicador lució relajado y con energías.

“Bueno, ya llegamos a Quebradillas, la caminata ‘Da vida’ hoy estuvo dura, 12.5 millas, mucho calor, muchas cuestas, ya llevamos 38 millas, mañana nos faltan 9 millas de Isabela a Aguadilla y así cumplimos este primer tramo grande para el Hospital Oncológico”, comenzó.

El querendón agradeció nuevamente al “pueblo puertorriqueño que nos han apoyado, a toda la gente por el cariño y me he dado cuenta por el camino de que Puerto Rico está brutal porque hay tanta gente bondadosa, gente buena. Como los puertorriqueños, ninguno”, puntualizó.

En total, las tres rutas sumarán 140 millas en 15 días.

Cómo donar

  • ATH Móvil a DONATE/LIGACANCERPR.
  • Compra la camisa en las tiendas Me Salvé.
  • Visita un First Bank y deposita en la cuenta #3004870858
  • Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer a través de ligacancerpr.org.

Con este esfuerzo, Arrieta buscará llegar a la meta de $20 millones para la institución hospitalaria.

El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. Raymond Arrieta comenzó el trayecto desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. En su segundo día la caminata saldrá desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja para llegar a Vega Alta.
1 / 10 | Así arrancó la caminata que dará la vuelta a Puerto Rico “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. - Pablo Martínez Rodríguez

Caminata Da Vida Raymond Arrieta Telemundo televisión Hospital Oncológico
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
