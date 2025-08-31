Raymond Arrieta está a un tramo de conquistar la primera ruta de “Da vida: la ñapa”

“Aquí vamos, este penúltimo tramo, de camino a Quebradillas. Es un día muy bonito, de verdad, espectacular, con mucha gente, así que vamos contentos, una de las rutas más largas, pero contento. Puerto Rico tiene la gente más noble del mundo”, expresó el presentador mientras caminaba.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el Negociado de la Policía de Puerto Rico mantuvieron su compromiso con la iniciativa y regresaron a la brea. Mientras tanto, los municipios del área norte de la isla por donde pasaría la caminata, celebraron la llegada del intérprete de “Plinia”.

“El municipio autónomo de Arecibo recibió hoy sábado al reconocido comediante, animador y filántropo Raymond Arrieta en su tradicional caminata ‘Da vida’, un evento que año tras año recauda fondos en beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer”, expresaron a través de las redes sociales de Arecibo.

En Hatillo el ambiente fue similar. El alcalde Carlos Román Román aprovechó para agradecer a Arrieta tantos años de entrega y pasión por la causa.

“Hoy tuve la oportunidad de recibir su caminata en nuestra ciudad ganadera, Hatillo, y fue un momento lleno de esperanza y solidaridad. Raymond es un digno ejemplo de que los héroes sin capa sí existen. Exhorto a toda nuestra ciudadanía a unirse a esta gran causa y a cooperar con sus donativos, porque cada aportación, por más pequeña que parezca, hace una gran diferencia en la vida de muchos pacientes y sus familias”, dijo Román Román.

Mientras Quebradillas se prepara para la llegada de “Da vida: la ñapa”, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, entregó un donativo de $5,000. Los primeros mandatarios municipales coincidieron en el llamado a cooperar y apoyar el evento anual.

La caminata comenzó el pasado miércoles, 27 de agosto. Esta edición especial regresó con tres rutas a lo largo de la isla. Mañana, domingo, el trayecto comenzará a las 10:00 a.m. desde Plaza Isabela y culminará en el Estadio Luis A. “Canena” Márquez en Aguadilla.

Al llegar al Coliseo Raymond Dalmau, Arrieta exteriorizó su alivio de saber que está a solo pasos de conquistar la primera rota. Contrario a lo que muchos pensarían, el comunicador lució relajado y con energías.

“Bueno, ya llegamos a Quebradillas, la caminata ‘Da vida’ hoy estuvo dura, 12.5 millas, mucho calor, muchas cuestas, ya llevamos 38 millas, mañana nos faltan 9 millas de Isabela a Aguadilla y así cumplimos este primer tramo grande para el Hospital Oncológico”, comenzó.

El querendón agradeció nuevamente al “pueblo puertorriqueño que nos han apoyado, a toda la gente por el cariño y me he dado cuenta por el camino de que Puerto Rico está brutal porque hay tanta gente bondadosa, gente buena. Como los puertorriqueños, ninguno”, puntualizó.

En total, las tres rutas sumarán 140 millas en 15 días.

Cómo donar

ATH Móvil a DONATE/LIGACANCERPR.

Compra la camisa en las tiendas Me Salvé.

Visita un First Bank y deposita en la cuenta #3004870858

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer a través de ligacancerpr.org.

Con este esfuerzo, Arrieta buscará llegar a la meta de $20 millones para la institución hospitalaria.