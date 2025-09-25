Raymond Arrieta revive la emoción de las primeras caminatas de “Da Vida”

Luego de arrancar un nuevo tramo en la segunda ruta de “Da Vida: la Ñapa”, Raymond Arrieta se enfrentó a una molestia en un pie que, según indicó, siempre sentía al finalizar las históricas caminatas, pero no al inicio de ellas.

Sin embargo, su compromiso con los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez no lo hizo flaquear, por lo que buscó ayuda, descansó y continuó nuevamente su paso la tarde del jueves, cuando salió de Mayagüez hasta llegar a Cabo Rojo, tras recorrer 8.6 millas.

“Un piecito ahí que me está botando fuego, pero ya me lo están tratando porque estamos empezando. No sabemos qué es, a lo mejor es algo alérgico que me está dando en el pie”, expresó el comediante a Telemundo antes de arrancar.

Según relató el filántropo, pudo descansar luego de culminar la gesta del miércoles, cuando llegó a Mayagüez, una ruta que catalogó como “fuerte” tanto en lo físico como en lo emocional. “Ayer estuvo fuerte… fuimos caminando más de cuatro horas y no esperábamos que fuera tan fuerte. Estuvimos saludando a mucha gente y nos tardamos un poco en las rutas, pero estamos todos bien. Llegamos todos bien y sin una gota de agua”, agradeció, pues durante el tramo observó a ciudadanos llorando en silencio mientras eran testigos de la gente que los acompañaba.

Al salir rumbo a Cabo Rojo, destacó la gran cantidad de personas que se encontraban en la calle, lo que lo remontó a los inicios de la caminata hace ya más de 16 años. “Me ha llamado la atención que miles de personas han venido hoy. Esto es una cosa increíble, me acuerda a las primeras caminatas y estamos todos bien emocionados”.

Asimismo, las condiciones del tiempo han sido su mejor aliado, ya que la lluvia pronosticada no ha afectado la zona por donde se dirigió la caminata, una bendición que atribuyó a las miles de oraciones que recibe.

“Hoy no nos ha llovido nada tampoco. Sombra, con un poco de viento frío… es como una bendición. Yo les dije ayer a todos los que nos esperaron en la llegada, que es que los pacientes del hospital oncológico están orando, rezando por todos los que vamos aquí y todo lo que estamos haciendo esto para que todos podamos llegar seguro”, reflexionó.

El comediante y presentador busca conseguir los $2.5 millones que faltan para alcanzar los $20 millones de recaudación total, meta que se propuso al inicio del proyecto benéfico.

“Mucha gente con las camisas, cada una de ellas significa una donación para el hospital. Toda esta gente nos cargó, fue una caminata muy bonita y llena de gente”, enfatizó a su llegada.

El viernes, 26 de septimbre, saldrán de la casa alcaldía provisional de Guánica hasta llegar a la Plaza Pública de Guayanilla, donde culminarán el día con 10.4 millas.

