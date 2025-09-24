Día por día: así será la segunda ruta de Raymond Arrieta en “La Ñapa” de Da Vida

Raymond Arrieta emprende este miércoles, la segunda parte de su ruta de “Da Vida: La Ñapa” con la que busca recorrer 45 millas aproximadamente entre los pueblos de Añasco y Guayama.

Entre las fechas del 24 al 28 de septiembre, recorrerá los pueblos de Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Guayanilla, Ponce, Juana Diaz, Salinas y Guayama.

Este año aseguró que recorrerá por última vez las carreteras del país con la Caminata Da Vida, la iniciativa solidaria que desde 2009 apoya a los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

En esta edición final, bautizada como “Da Vida: La Ñapa”, el comediante y presentador busca conseguir los $2.5 millones que faltan para alcanzar los $20 millones de recaudación total, meta que se propuso al inicio del proyecto y que hoy está a su alcance tras 15 años de compromiso con la causa.

La caminata se dividirá en tres recorridos de cinco días cada uno, sumando más de 140 millas a través de distintos pueblos. El primer tramo transcurrió con éxito, dando paso a esta segunda parte.

A continuación, te compartimos día por día de la segunda parte de la ruta de “Da Vida: La Ñapa”, con los pueblos y tramos que marcarán este recorrido histórico.

Día 1

Miércoles, 24 de septiembre

Añasco a Mayagüez (8.10 millas)

La salida será desde el negocio Don Maceta en dirección a Mayagüez hasta la intersección con la PR-64 Desvío Oeste de Mayagüez donde se deoblará a la derecha. Se continuará por la PR-64 hasta llegar a la Panadería Ricomini donde la PR-64 se convierte en la PR-102. Continuarán por la PR-102 hasta llegar al Estadio Isidoro “Cholo” Garcia donde culminará el día.

Día 2

Jueves, 25 de septiembre

Mayagüez a Cabo Rojo (8.6 millas)

La salida será de la Cancha MBA Oficial Calle Ramón Emeterio Betances (R-2) Sector Sábalos hasta la intersección con la calle Carilina que se dobla a la derecha y al llegar a la PR 2 se doblará a la izquierda en dirección hacia Hormigueros. Al llegar a la intersección con la PR-100 se doblará a la derecha donde se continuará hasta llegar a la intersección con la PR-102. Ahí, se doblará a la izquierda en dirección hacia el casco urbano. Una vez en la PR-102 se continuará hasta llegar a la Calle Barbosa y doblar a la derecha hasta llegar a la plaza de recreo donde culmina el día.

Día-3

Viernes, 26 de septiembre

Guánica a Guayanilla (10.4 millas)

La salida será en la casa alcaldía provisional de Guánica hacia la PR-333 hacia la PR-116 donde se doblará a la derecha. Continuarán hasta llegar a la intersección con la PR-326 donde se doblará a la derecha en dirección hacia Yauco. Una vez en la PR-326, se continúa hasta llegar a la PR-121 donde se continúa directo hasta llegar a la intersección con la PR-128 que, al cruzarla, se convierte en la PR-127. Ya en la PR-127, cruzar el casco urbano de Yauco y continuar hasta llegar a la Plaza Pública de Guayanilla donde culmina el día.

Día-4

Sábado, 27 de septiembre

Ponce a Juana Díaz (8.2 millas)

La salida será de Plaza del Caribe hacia la PR-2 en dirección al este hasta llegar a la intersección con la PR-1 donde se doblará a la derecha hacia la comandancia de la policía. Se continuará por la PR-1 hasta llegar al Bo. Pastillo de Juana Díaz donde culmina en la Cancha Orlando Cintrón.

Día 5

Domingo, 28 de septiembre

Salinas a Guayama (10.9 millas)

La salida será de Salinas Speedway (Pista de Salinas) por la PR-3 en dirección a Guayama continuando hasta llegar a la Ave. Principal Oeste donde se doblará a la derecha hasta llegar a la calle Arnaldo Bristol. Ahí, doblaremos a la izquierda y rápido a la derecha hasta llegar al estadio Marcelino Blondet en Guayama.