Luego de haber publicado un vídeo hace dos semanas en el que profesó el amor que siente por su novio, el actor y modelo ecuatoriano, Roberto Manrique, volvió a conectarse hoy con sus seguidores de las redes sociales. Esta vez, el intérprete de “Santiago” en “Sin senos sí hay paraíso”, quiso dar una lección a quiénes le dicen que un “desperdicio” por ser gay.

Aunque la gran mayoría de mensajes que recibió Manrique aquel “viernes verde lleno de amor”, fueron de respaldo y apoyo, según dijo, no han faltado aquellos comentarios en los que se cuestiona su orientación sexual, Incluso, hay quienes se burlan de ello, aún cuando no lo notan.

“No, mi vida, eso está siendo súper aprovechado, solo que no por tí”, dijo el actor en un video para Instagram, en cuya descripción aprovechó para hacer una reflexión sobre este tipo de opiniones que, según dice, “no son piropos aquí ni en China”.

“El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igual). Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) en cambio, sí que lo hace algo negativo. Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática (¿me sigues?)”, continuó el artista.

PUBLICIDAD

Manrique, quien es uno de los mejores amigos de la actriz Carmen Villalobos, criticó que lo llamen “desperdicio” por ser homosexual, pues dice que resta mérito a las cualidades que hacen de él una persona valiosa. “¿Acaso los otros aspectos de mi vida no le dan un sentido suficiente para no ser un ‘desperdicio’?”, agregó.

Por último, uno de los propulsores de “Juntos X la Tierra” explicó que la razón por la cual hizo estas declaraciones es porque entiende que muchas de sus seguidoras se lo dicen sin ninguna mala intención, pero se ve obligado a hacerles caer en cuenta del error que están cometiendo para que no vuelva a suceder con él, ni con cualquier otra persona.

Con un emotivo mensaje, el reconocido actor de 42 años dijo hace dos semanas que es gay y, de igual manera, detalló que su confesión estuvo dirigida al ‘pequeño Roberto’, un niño que, en algún momento de su vida, se sintió mal por sentirse atraído y amar a personas de su mismo sexo.

“Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitió ser quien era. En donde llorar ‘no era de hombres’, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado”, relató Manrique que, a su vez, recordó que aquellos días de niñez fueron difíciles pues, en ese mundo que no lo dejaba vivir a plenitud, empezó a sentir culpabilidad por sentirse atraído emocional y sexualmente por otros hombres.