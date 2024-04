Sean “Diddy” Combs presenta moción para desestimar demandas en caso por agresión sexual

Los Ángeles- Los abogados de Sean “Diddy” Combs respondieron a la demanda de una mujer que lo acusa de agresión sexual presentando el viernes una moción para desestimar algunos de los reclamos, que no estaba amparados por la ley cuando ocurrió el supuesto incidente.

La moción, presentada en un tribunal de Nueva York, sostiene que Combs no puede ser demandado porque ciertas leyes no existían cuando Joi Dickerson-Deal hizo las acusaciones en su contra en 1991.

Dickerson-Deal presentó la demanda casi tres décadas después de la supuesta agresión, y la Ley de Pornografía de Venganza del Estado de Nueva York no se codificó hasta 2019, indicó el equipo legal de Combs.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que denuncien su caso públicamente, como Dickerson.