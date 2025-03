Shakira podría tomar acciones legales contra Clara Chía por la educación de sus hijos

Shakira no dejaría pasar por alto ese hecho. “Se siente incómoda con la idea de que Chía tenga un papel activo en la crianza de los niños, lo que lleva a una discusión entre las partes. El descontento se generó partiendo de la idea de contratar tutores, con lo que no hay información sobre si el empresario accedió a sufragar este gasto adicional. Ambas celebridades no lograron establecer un acuerdo y todo empeoró con la posición que adoptó la pareja del catalán. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la celebridad y lo hizo saber”, explicó El Nacionat de Cataluña.