EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Shanira Blanco y su familia reciben un anhelado regalo de Navidad

La presentadora compartió en las redes sociales el gran obsequio navideño

25 de diciembre de 2025 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shanira Blanco, su esposo Augusto Ayala, su hijo Mateo y su cuñada, Cynthia Ayala. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora de televisión Shanira Blanco y su familia celebran la Navidad con un regalo especial que deseaban hace muchos años: un nuevo hogar.

La animadora del programa “Aquí estamos” de WIPR compartió hoy, día de Navidad, parte del proceso para que ella y su familia tengan su propia residencia. Para Blanco el nuevo hogar fue su gran regalo de Navidad, puesto que ella y su esposo el doctor Augusto Ayala llevaban tiempo intentando comprar una residencia, pero no lo concretaron hasta el 2025.

Blanco compartió su felicidad con sus seguidores en las redes sociales, junto a fotos con su esposo, -recuperado de un trasplante de hígado, órgano que le fue donado por su hermana, Cynthia Ayala-, y su hijo. La presentadora agradeció a Jesús y la Virgen por la bendición del nuevo hogar.

Nuestro Regalo de Navidad… Nuestro Nuevo Hogar. Gracias mi Jesús.Gracias Virgencita 📿🤍⏳ Hay sacrificios que se sienten eternos…Ver a Augusto casi 20 años en estudios: bachillerato, internado, residencia en medicina interna, subespecialidad en medicina de adicción… noches largas, exámenes, cansancio, lágrimas, ausencias y dudas…Y entonces la vida nos puso una prueba con un trasplante de hígado. Ahí entendimos que no todo se trata de llegar, sino de continuar con FE", expresó Blanco en las redes sociales.

“Hoy miramos atrás y reconfirmamos algo poderoso: El tiempo de Dios es PER-FEC-TO y Él nunca deja solos a sus hijos…Vale la pena esperar, creer, perseverar y confiar… siempre. Hoy podemos decir con el corazón lleno de emoción: somos New Homeowners. La casa estuvo años cerrada… comienza una etapa de arreglos, trabajo y nuevos sueños… la recibimos con gratitud y emoción, porque es parte de esta hermosa aventura que Dios nos regaló ✨✨“ESPERA EN EL SEÑOR. ESFUÉRZATE Y ALIÉNTESE TU CORAZÓN. iSÍ, ESPERA ENEL SEÑOR! Salmos 27:14🙏🏻Gracias mi Jesús🙏🏻Gracias Virgencita", concluyó la presentadora, madre de Mateo.

Blanco y Ayala se casaron en el 2014 en una ceremonia íntima y procrearon a su hijo Mateo. En ese mismo año el doctor tuvo su primer problema de salud al ser diagnosticado con una sepsis, es una enfermedad que suele ser una respuesta del cuerpo a una infección bacteriana.Estuvo hospitalizado y se pudo recuperar por completo. Luego en el 2024 fue intervenido quirúrgicamente para un trasplante de hígado, operación que resultó exitosa.

