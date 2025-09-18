Opinión
Feriados
18 de septiembre de 2025
¿Sin boletos para el concierto de Bad Bunny?: opciones para que no te lo pierdas

Hay alternativas libres de costo y hasta para disfrutar desde la comodidad del hogar

18 de septiembre de 2025 - 3:26 PM

La función especial será exclusiva para boricuas y conmemora el octavo aniversario del huracán María. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El concierto “No me quiero ir de aquí: una más”, con el que la estrella de la música urbana Bad Bunny le pondrá punto final a su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este sábado, 20 de septiembre, está todo vendido. La noticia fue confirmada ayer, miércoles, por Rimas y Move Concerts.

Por otro lado, en las redes sociales, muchos manifestaron su frustración por quedarse sin comprar boletos. La función especial será exclusiva para boricuas y conmemora el octavo aniversario del huracán María.

No todo está perdido para quienes no lograron ocupar uno de los asientos del recinto. A continuación, algunas alternativas para que no te pierdas la primera transmisión mundial de la residencia.

Hay opciones libres de costo y hasta para disfrutar desde la comodidad del hogar.

Distrito T- Mobile

“Sabemos que hay miles de personas interesadas en vivir esta experiencia al máximo, y por eso creamos un ambiente único con visualización en nuestras pantallas gigantes para que el público disfrute cada momento como si estuviera allí”, expresó la gerencia del centro de entretenimiento Distrito T-Mobile.

La transmisión comenzará a las 7:00 p.m., será abierta al público y contará con un ambiente de fiesta que convertirá al recinto en el punto de encuentro ideal para fanáticos y visitantes que deseen vivir este histórico cierre en comunidad.

Eso no es todo, desde las 3:00 p.m. habrá música de DJ en vivo y varias sorpresas.

Patria Yards

Patria Yards, en San Juan, invita “a darlo todo este sábado en el ‘Watch Party’ del concierto de Bad Bunny”. Antes y después de la presentación del “conejo malo”, las pautas musicales las sentarán DJ Tazmania y DJ Mozart.

El evento contará con Baby Rasta & Gringo como artistas invitados.

Para boletos del “open bar”, accede a www.patriaconcepts.com. Igualmente, puedes reservar tu “VIP lounge” o mesa por Whatsapp a través del 787-993-5286.

Tibuho Bar & Grill

“¡Corozal se va a encender!”, aseguraron en las redes sociales de Tibuho Bar & Grill donde transmitirán el concierto en pantalla gigante.

“Ven a gozar con nosotros buena comida, ambiente fiestero y la música de Bad Bunny en vivo por ‘livestream’”, agregaron.

Dipea Wings

“No me quiero ir de aquí: una más” en pantalla gigante este 20 de septiembre en el “Watch Party” de Dipea Wings, en Dorado.

Willies Sport Bar

En Willies Sport Bar, en Arecibo, habrá música en vivo para entrar en calor antes del concierto del vegabajeño.

Caribbean Cinemas

Caribbean Cinemas presentará en vivo el último concierto de Bad Bunny en la pantalla gigante de los cines de: Plaza del Sol, Barceloneta, Arecibo, Aguadilla, Plaza las Américas, Plaza Carolina, Distrito VIP, San Patricio VIP, Western Plaza, Plaza Guaynabo VIP, Las Catalinas, Montehiedra, Santa Isabel, Las Piedras y Ponce Towne.

Se distribuirán boletos sin costo el mismo sábado 20 de septiembre desde la hora de apertura de cada cine participante, disponibles mientras duren. La capacidad de las salas es limitada y varía por cine.

“Nuestro público ya conoce lo que es disfrutar este tipo de evento en nuestros cines con pantallas gigantes y sonido de alta definición en un ambiente apto y cómodo para toda la familia. Lo hemos hecho antes con mucho éxito y los invitamos a que sean parte de una experiencia inmersiva, quizás lo más cercano a estar presente en el Coliseo”, expresó Mayra Ramírez, Directora de Comunicaciones de Caribbean Cinemas.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
