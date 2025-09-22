Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La resaca de la residencia de Bad Bunny
No podemos quedarnos solo con el aplauso del momento, escribe Ivonne Marcial Vega
22 de septiembre de 2025 - 10:00 PM
22 de septiembre de 2025 - 10:00 PM
A una semana de mi regreso a Bélgica, luego de haber viajado al concierto de la Residencia de Bad Bunny, mi cabeza no deja de pensar en el efecto que podría tener ese magno evento en el futuro de Puerto Rico.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: