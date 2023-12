“No fue fácil convencerla de que nos dejara ayudarla”, revelaron las actrices Suzette Bacó y Cristina Soler sobre su amiga y hermana de la vida Marian Pabón, quien está en medio de su tratamiento para combatir el cáncer de seno que le diagnosticaron el pasado mes de septiembre.

En un escrito publicado en las redes sociales, Bacó y Soler manifestaron que la integrante de “El remix” de Wapa Televisión “tiene la mejor de las actitudes lo cuál ayuda mucho a su recuperación. Sin embargo, ya sabes que en nuestro trabajo hay que diversificarse y hacer muchas cosas para sobrevivir”.

Aunque la intérprete de “Brenda Q” en la desaparecida serie de televisión “El condominio” “se mantiene positiva y deseosa de trabajar, su cuerpo no va a la par de sus deseos, y ha tenido que disminuir dramáticamente su jornada laboral”, añadieron.

Las colegas de Pabón aseguraron que “hasta el momento su tratamiento está cubierto”. Sin embargo “sus gastos de vida no”. Por eso, acudieron a la bondad de los boricuas.

“Si entiendes y puedes darnos una mano, publicando esta información. De igual forma, si deseas compartirlo con amigos, familiares y otros compañeros lo agradecemos. Si accedes a Donorbox podrás ver la información completa y cómo va la recaudación para mayor transparencia”, culminaron.

Para realizar un donativo

Donorbox: https://donorbox.org/pro-fondos-marian-pabon

Paypal: paramarianpabon@gmail.com

ATH Móvil en la opción de “Donativos”: ProFondosMarianPabon

“Estoy pasando por un proceso un poquito difícil y quiero compartirlo con ustedes. Siempre comparto con ustedes mis momentos bien alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante. Me encontraron dos ‘quistecitos’ en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer. Pero, se cura, fue lo primero que me dijeron... se cura”, verbalizó Pabón a través del vídeo que realizó para dejar saber su situación a sus fanáticos en septiembre de 2023.

En octubre, a casi una semana de comenzar el proceso de quimioterapia, la actriz reapareció en las redes sociales para dar una actualización sobre el delicado estado de salud que atraviesa.

“Saludos. Mañana (se cumple) una semana desde que no posteo nada. Me dieron mi primera quimio como mostré anteriormente. Fue doble quimio para comenzar a atacar la vaina esta ya, duro, rápido”, expresó la comediante a través de un video.

Como dicen que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias, las eternas amigas de Pabón -Bacó y Soler- tuvieron un gesto con la artista en muestra de amor y solidaridad.

“Por (teléfono). Yo: ‘Cristina… compré unas calvas’. Cristina: ‘No se hable más…’ Si una está calva…todas lo estamos. ¡El humor nos une y sana! ¡Y aquí estaremos siempre para ti…porque te amamos!”, escribió Bacó junto a un tierno y gracioso video en las redes sociales.

El 4 de diciembre, por otra parte, la intérprete sufrió otro golpe emocional tras la muerte de su progenitora

“Ayer en la noche perdí a mi mamita querida. Sé que ya no está sufriendo, ya que estos últimos meses estaba muy enfermita, pero el dolor de no tenerla aquí y de saber que no voy a poder abrazarla no se puede describir. Mi mamá fue la madre más buena, noble, inteligente, bondadosa, y bella del mundo y yo le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de ser su hija. Mamita te voy a extrañar todos los días de mi vida, pero también se, que aunque ya no estés en este plano conmigo me vas a estar cuidando siempre. Te amo ma’, ahora y siempre…”, expresó la artista junto a varias fotos de su madre.