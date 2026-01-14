Solidaridad masiva para el músico Bayoán Ríos

Hace unas semanas atrás, la familia del músico y educador Enrique Bayoán Ríos Escribano, conocido como Bayoán Ríos, pidió la ayuda económica de amistades y del pueblo en general tras conocer que éste había enfrentado un diagnóstico de cáncer de colon en estadío 3.

El llamado a la acción, que se dio el pasado 5 de enero de 2026, contó con el rápido respaldo de la gente, al superar la meta de $60,000 que habían puesto en una página en Go Fund Me. El dinero recaudado, que ya alcanza los $72,675 ayudará a cubrir sus gastos médicos y de vida durante este próximo año.

Ríos, reconocido por su trayectoria como músico profesional, compositor, productor y profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico, tuvo que hacer una pausa en la mayoría de sus trabajos. Su labor requiere horas de giras, grabaciones y ensayos, actividades difíciles de realizar mientras continúa su tratamiento, que incluyó radiación y quimioterapia simultánea. A esto se suma que su padre, Enrique Ríos, quien lo acompañó durante toda la primera fase, también recibe radiación por su propio diagnóstico de cáncer.

Por esta razón, su hermano Arturo Ríos Escribano hizo un llamado a la comunidad para ayudar a cubrir gastos como deducibles médicos, una operación no cubierta por el plan de salud, y otros costos esenciales como vivienda, servicios básicos, transporte, alimentos y suplementos. La meta buscaba asegurar que Bayoán tuviera estabilidad y pudiera concentrarse en su recuperación sin preocuparse por su ingreso económico, que se verá afectado por al menos dos años.

Gracias a la solidaridad de familiares, amistades, colegas y personas que decidieron ayudar, la meta de recaudación se alcanzó por completo. Con estos fondos se costearán la operación y sus gastos relacionados, suplementos necesarios, así como los costos mensuales de su hogar mientras atraviesa las fases restantes del tratamiento.

Para la familia, según escribió su hermano en la página de Go Fund Me, cada aportación representaba un gesto de cariño y de esperanza. “De parte de nuestra familia, apreciamos sus gestos de apoyo en estos momentos. Sabemos que la cosa no está fácil en términos económicos, pero creemos en el poder de la comunidad cuando vivimos en solidaridad y ayuda mutua”, expresó Ríos Escribano en nombre de su familia.

Extensa trayectoria

La carrera de Bayoán Ruiz como músico, compositor, multiinstrumentista y educador abarca más de dos décadas en la música de concierto, el cine y el folclor latinoamericano. Hijo del músico y fundador del grupo Tepeu, Enrique Ríos, y parte de una familia profundamente ligada a la tradición musical latinoamericana, este puertorriqueño-mexicano creció rodeado de instrumentos, ritmos y narrativas culturales que moldearon su identidad artística desde temprana edad. Junto a sus hermanos, se formó en un ambiente creativo que fomentó tanto el estudio formal como la exploración de la música folclórica. Su carrera comenzó desde niño, cuando integró el Coro de Niños de San Juan, con el que estudió y se presentó por más de una década.

Su formación académica es amplia y diversa. Ríos posee un bachillerato en Educación Musical y Guitarra Clásica del Conservatorio de Música de Puerto Rico, un diploma en Film Scoring del Pacific Northwest Film Scoring Program, y una maestría en Composición para Cine y Medios Audiovisuales de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en Barcelona.

Desde el año 2000 ha trabajado como compositor independiente para cine, mientras que desde 2011 es profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde imparte cursos de teoría, historia de la música y composición para cine. También se desempeñó como director de orquesta del programa Música 100x35, la versión puertorriqueña de El Sistema, y ha sido mentor en iniciativas de educación musical como Despertar Musical. Como músico de sesión, ha colaborado estrechamente con el productor y músico Eduardo Cabra, ampliando su experiencia en estilos contemporáneos y tradicionales.

En el plano artístico, su trabajo más reconocido incluye su rol como guitarrista, arreglista y productor de la cantautora iLe (Ileana Cabra), con quien recibió en 2017 el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Música Urbana o Alternativa. Antes de ese logro, ya había sido nominado al Latin Grammy en 2005 como parte del grupo Tepeu, fundado por su padre, por el álbum “Misa criolla – Navidad nuestra”, nominado a Mejor Álbum Folclórico.

Este conjunto de experiencias demuestra la amplitud de su talento, su compromiso con la música latinoamericana y su capacidad para moverse con soltura entre lo tradicional, lo académico y lo contemporáneo.