Últimas Noticias
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tania Pimentel: conoce a la nueva pareja sentimental de Lupillo Rivera

Su nombre es uno de los más sonados como posible participante de la próxima temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo

20 de diciembre de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Después de algunos dramas sentimentales, Lupillo Rivera decidió darse otra oportunidad en el amor. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El corazón del cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, vuelve a latir fuerte. Después de atravesar algunos dramas sentimentales, el exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo le ha dado otra oportunidad al amor.

Recientemente, “El Toro del Corrido” apareció en las redes sociales con un video con el que no dejó dudas de que tenía novia nueva. Se trata de la actriz y modelo dominicana Tania Pimentel.

La multifacética no es ajena al mundo del espectáculo. Actualmente, Pimentel radica en Estados Unidos y busca abrirse camino en el medio artístico, el mundo del modelaje y el ámbito empresarial.

Por otra parte, la modelo forma parte de la agencia Media Force Global y ha participado en producciones como “Velvet: el nuevo imperio” de Telemundo, además de haber interpretado a “Genoveva” en “Sed de venganza”.

Con más de 154 mil seguidores en redes sociales, utiliza su plataforma para promover su faceta como modelo y su línea de ropa deportiva, TP Activewear, donde vende “leggings” y “tops’.

Pimentel, asimismo, cuenta con estudios en Negocios, Marketing Global y Ciencias Políticas. La actriz es madre de un niño de seis años de edad llamado Sebastián, a quien presume con orgullo en sus redes sociales y quien es su mayor amor en la vida.

Su nombre, de igual manera, es uno de los más sonados como posible participante de la próxima edición de “La casa de los famosos”.

Lupillo Rivera responde a quienes dudan de su salida de “La casa de los famosos All-Stars” por motivos de salud

Lupillo Rivera responde a quienes dudan de su salida de “La casa de los famosos All-Stars” por motivos de salud

A través de su cuenta de Instagram, el cantante explicó que una condición en su oído derecho lo obligó a dejar la competencia.

Lupillo RiveraRelaciones de parejaLa casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
