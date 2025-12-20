Tania Pimentel: conoce a la nueva pareja sentimental de Lupillo Rivera

Recientemente, “El Toro del Corrido” apareció en las redes sociales con un video con el que no dejó dudas de que tenía novia nueva. Se trata de la actriz y modelo dominicana Tania Pimentel.

La multifacética no es ajena al mundo del espectáculo. Actualmente, Pimentel radica en Estados Unidos y busca abrirse camino en el medio artístico, el mundo del modelaje y el ámbito empresarial.

Por otra parte, la modelo forma parte de la agencia Media Force Global y ha participado en producciones como “Velvet: el nuevo imperio” de Telemundo, además de haber interpretado a “Genoveva” en “Sed de venganza”.

PUBLICIDAD

Con más de 154 mil seguidores en redes sociales, utiliza su plataforma para promover su faceta como modelo y su línea de ropa deportiva, TP Activewear, donde vende “leggings” y “tops’.

Pimentel, asimismo, cuenta con estudios en Negocios, Marketing Global y Ciencias Políticas. La actriz es madre de un niño de seis años de edad llamado Sebastián, a quien presume con orgullo en sus redes sociales y quien es su mayor amor en la vida.

Su nombre, de igual manera, es uno de los más sonados como posible participante de la próxima edición de “La casa de los famosos”.