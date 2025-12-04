Opinión
Félix “Picante” Arroyo hace las paces con Lupillo Rivera

El creador de contenido compartió la noticia justo cuando se rumora que participará en “La casa de los famosos 6” de Telemundo

4 de diciembre de 2025 - 9:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lupillo Rivera y Félix "Picante" Arroyo tuvieron una llamada junto a la dominicana Taina Pimentel. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el dinámico mundo del entretenimiento puertorriqueño, pocos nombres generan tanta conversación como el de Félix Arroyo, más conocido por su inconfundible apodo, “Picante”. Este sobrenombre, que evoca una personalidad audaz y sin tapujos, es la clave de su identidad pública.

RELACIONADAS

Lo cierto es que a lo largo de su carrera como influencer, el “Picante” ha sabido aprovechar su personalidad. Sus análisis sobre producciones como “La casa de los famosos” y Miss Universe, mayormente, desatan pasiones y enfrentamientos entre seguidores de distintos artistas y países.

Esta tarde no fue la excepción. A través de la sección de su cuenta de Instagram, Arroyo reveló que hizo las paces con Lupillo Rivera.

“Y sí, sí hice las paces con Lupillo Rivera porque aprendí que el pasado solo sirve para aprender, no para encadenarnos. La vida es muy corta como para cargar errores. Hoy camino ligero, con paz en el alma y listo para escribir un nuevo capítulo. Sin mirar atrás”, sostuvo.

Publicación de Félix "Picante" Arroyo en Instagram.
Publicación de Félix "Picante" Arroyo en Instagram. (Captura)

Antes, el influencer también compartió una captura de pantalla de una llamada con Rivera y modelo dominicana Taina Pimentel. Ayer, precisamente, se confirmó la relación sentimental de la también actriz y el cantante mexicano.

Pimentel y Arroyo, por su parte, figuran entre los nombres más sonados para ingresar a la sexta temporada de “La casa de los famosos”. La exreina de belleza Génesis Dávila y el empresario Julián Gil, de igual modo, figuran en la lista.

Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris.Alicia Machado, ganadora de "La casa de los famosos 1". Andrés Altafulla, ganador de "La casa de los famosos Colombia 2".
1 / 11 | Estos son los ganadores absolutos de "La casa de los famosos" . Alicia Machado, Maripily Rivera, Carlos "Caramelo" Cruz, Karen Sevillano y Aldo Tamez de Nigris. - Facebook

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
