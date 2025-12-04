Félix “Picante” Arroyo hace las paces con Lupillo Rivera

En el dinámico mundo del entretenimiento puertorriqueño, pocos nombres generan tanta conversación como el de Félix Arroyo, más conocido por su inconfundible apodo, “Picante”. Este sobrenombre, que evoca una personalidad audaz y sin tapujos, es la clave de su identidad pública.

Lo cierto es que a lo largo de su carrera como influencer, el “Picante” ha sabido aprovechar su personalidad. Sus análisis sobre producciones como “La casa de los famosos” y Miss Universe, mayormente, desatan pasiones y enfrentamientos entre seguidores de distintos artistas y países.

Esta tarde no fue la excepción. A través de la sección de su cuenta de Instagram, Arroyo reveló que hizo las paces con Lupillo Rivera.

“Y sí, sí hice las paces con Lupillo Rivera porque aprendí que el pasado solo sirve para aprender, no para encadenarnos. La vida es muy corta como para cargar errores. Hoy camino ligero, con paz en el alma y listo para escribir un nuevo capítulo. Sin mirar atrás”, sostuvo.

Publicación de Félix "Picante" Arroyo en Instagram. (Captura)

Antes, el influencer también compartió una captura de pantalla de una llamada con Rivera y modelo dominicana Taina Pimentel. Ayer, precisamente, se confirmó la relación sentimental de la también actriz y el cantante mexicano.

Pimentel y Arroyo, por su parte, figuran entre los nombres más sonados para ingresar a la sexta temporada de “La casa de los famosos”. La exreina de belleza Génesis Dávila y el empresario Julián Gil, de igual modo, figuran en la lista.