10 de octubre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Belinda denuncia ante los tribunales a Lupillo Rivera

Conoce las acusaciones contra el cantante mexicano

10 de octubre de 2025 - 3:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Belinda y Lupillo son dos de los coaches del programa "La Voz Azteca" (Instagram)
Belinda y Lupillo fueron dos de los coaches del programa "La Voz Azteca" (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las revelaciones que Lupillo Rivera hizo sobre la relación que mantuvo con Belinda ya tuvieron consecuencias legales.

Recientemente, se dio a conocer que la cantante presentó una denuncia en contra del artista por los delitos de violencia digital y mediática.

De acuerdo con un comunicado difundido por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la denuncia fue interpuesta el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que la joven considerara que se vulneró su vida privada y su dignidad.

Asimismo, se reveló que la Fiscalía decidió otorgarle medidas de protección a la intérprete de “Cactus”, entre las que se le prohíbe a Rivera acercarse o intentar comunicarse con ella, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de la española.

Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, es una actriz y cantante nacida en Madrid, España y emigró con su familia a México en 1993. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela infantil "Amigos x siempre". Siguió con papeles en telenovelas infantiles como "Aventuras en el tiempo" (2001) y destacó con su rol de gemelas en "Cómplices al rescate" (2002). Fue la encargada de gritar el "Acho PR es otra cosa" en el concierto número 21 de la residencia de Bad Bunny, donde además bailaron y posaron para fotos.
1 / 26 | Belinda: de estrella infantil de las telenovelas a ícono pop en la casita de Bad Bunny. Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, es una actriz y cantante nacida en Madrid, España y emigró con su familia a México en 1993. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela infantil "Amigos x siempre". - Suministrada

¿Por qué Belinda denunció a Lupillo Rivera?

Las acciones legales se producen días después de que el hermano de Jenni Rivera lanzara su autobiografía, “Tragos amargos”, donde narró detalles privados del romance que comenzó en 2019, cuando ambos participaron en “La Voz”.

El despacho que representa a Belinda subrayó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, y recordó que esos actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos.

“La libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”, se lee en el texto.

Hasta el momento, Lupillo no ha hablado al respecto; sin embargo, en una entrevista que ofreció anteriormente al programa “Ventaneando” aseguró que no tenía miedo a ser demandado: “yo no le pido permiso a nadie”, dijo.

Belinda Lupillo Rivera
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
