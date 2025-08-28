Tiktoker muere tras luchar contra el cáncer

La tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años.

La creadora de contenido, quien documentó su lucha contra cáncer sinovial o sarcoma sinovial en etapa 4, acumulaba 190,800 seguidores en TikTok y 36 mil en Instagram.

“Natasha era un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría. Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial”, dice un comunicado publicado en sus redes sociales el 23 de agosto.

“Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Cualquier donación será para su servicio, cualquier fondo restante se destinará a la investigación del sarcoma sinovial”, continúa.

En 2020, la joven fue diagnosticada con sarcoma sinovial, un tipo de cáncer de tejido blando agresivo y poco común que se forma cerca de las articulaciones o el abdomen o los pulmones. Inicialmente, los médicos le habían detectado un tumor maligno en la rodilla en etapa 3, por lo que se sometió a múltiples tratamientos y extracción de tumores, pero el cáncer regresó y se extendió hacia los pulmones.

A finales de 2021, Allen reveló que la enfermedad había avanzado a etapa 4. Luego, 3 años más tarde, relató que a pesar de los esfuerzos médicos aparecieron tumores en otras partes de su cuerpo.