Tiktoker muere tras luchar contra el cáncer
La creadora de contenido acumulaba cientos de seguidores en TikTok e Instagram
28 de agosto de 2025 - 9:37 AM
28 de agosto de 2025 - 9:37 AM
La tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años.
La creadora de contenido, quien documentó su lucha contra cáncer sinovial o sarcoma sinovial en etapa 4, acumulaba 190,800 seguidores en TikTok y 36 mil en Instagram.
“Natasha era un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría. Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial”, dice un comunicado publicado en sus redes sociales el 23 de agosto.
“Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Cualquier donación será para su servicio, cualquier fondo restante se destinará a la investigación del sarcoma sinovial”, continúa.
En 2020, la joven fue diagnosticada con sarcoma sinovial, un tipo de cáncer de tejido blando agresivo y poco común que se forma cerca de las articulaciones o el abdomen o los pulmones. Inicialmente, los médicos le habían detectado un tumor maligno en la rodilla en etapa 3, por lo que se sometió a múltiples tratamientos y extracción de tumores, pero el cáncer regresó y se extendió hacia los pulmones.
A finales de 2021, Allen reveló que la enfermedad había avanzado a etapa 4. Luego, 3 años más tarde, relató que a pesar de los esfuerzos médicos aparecieron tumores en otras partes de su cuerpo.
"Oficialmente, tengo un 15% de posibilidades de vivir cinco años después de que me diagnostiquen la etapa 4. Sin embargo, yo seré diferente. Lo estoy compartiendo con el universo“, dijo Allen en ese momento.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: