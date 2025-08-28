Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tiktoker muere tras luchar contra el cáncer

​La creadora de contenido acumulaba cientos de seguidores en TikTok e Instagram

28 de agosto de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natasha Allen compartió con sus seguidores su lucha contra la enfermedad. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años.

RELACIONADAS

La creadora de contenido, quien documentó su lucha contra cáncer sinovial o sarcoma sinovial en etapa 4, acumulaba 190,800 seguidores en TikTok y 36 mil en Instagram.

“Natasha era un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría. Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial”, dice un comunicado publicado en sus redes sociales el 23 de agosto.

“Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Cualquier donación será para su servicio, cualquier fondo restante se destinará a la investigación del sarcoma sinovial”, continúa.

En 2020, la joven fue diagnosticada con sarcoma sinovial, un tipo de cáncer de tejido blando agresivo y poco común que se forma cerca de las articulaciones o el abdomen o los pulmones. Inicialmente, los médicos le habían detectado un tumor maligno en la rodilla en etapa 3, por lo que se sometió a múltiples tratamientos y extracción de tumores, pero el cáncer regresó y se extendió hacia los pulmones.

A finales de 2021, Allen reveló que la enfermedad había avanzado a etapa 4. Luego, 3 años más tarde, relató que a pesar de los esfuerzos médicos aparecieron tumores en otras partes de su cuerpo.

"Oficialmente, tengo un 15% de posibilidades de vivir cinco años después de que me diagnostiquen la etapa 4. Sin embargo, yo seré diferente. Lo estoy compartiendo con el universo“, dijo Allen en ese momento.

Tags
TikTok
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: