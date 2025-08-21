Opinión
21 de agosto de 2025
88°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere tiktoker KingBeardX, conocido por sus vídeos cómicos

“El tipo más divertido de Internet” sufrió un paro cardíaco

21 de agosto de 2025 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La familia de KingBeardX recauda dinero en GoFundMe. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El tiktoker John E. Crawley, también conocido como KingBeardX, murió en el Centro Médico North Mississippi en Tupelo a causa de un paro cardíaco. Tenía 47 años.

Crawley, quien consideraba ser “el tipo más divertido de Internet”, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a inicios del mes de agosto tras sufrir problemas respiratorios y tener que utilizar un respirador.

“Lamento mucho comunicarles a todos la mala noticia, pero Pimpmunkx (KingBeardx) falleció ayer”, escribió este martes el compañero y amigo de Crawley, Anthony Caruso, a través de una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para los gastos médicos.

@kingbeardx1x

Big eyeballs #Funny #Comedy #Hilarious

♬ original sound - KingBeardX

“Su madre... me pidió que les diera las gracias. La recaudación de fondos seguirá adelante para financiar el funeral y ayudar a la madre de John”, añadió.

Actualmente, la meta es de $31,574 para pagar la estadía en UCI.

Crawley acumulaba más de 3.5 millones de seguidores en Instagram y TikTok. Su humor exagerado lo hicieron crecer de manera significativa en redes sociales.

TikTok
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
