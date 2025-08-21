Muere tiktoker KingBeardX, conocido por sus vídeos cómicos
“El tipo más divertido de Internet” sufrió un paro cardíaco
21 de agosto de 2025 - 3:15 PM
El tiktoker John E. Crawley, también conocido como KingBeardX, murió en el Centro Médico North Mississippi en Tupelo a causa de un paro cardíaco. Tenía 47 años.
Crawley, quien consideraba ser “el tipo más divertido de Internet”, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a inicios del mes de agosto tras sufrir problemas respiratorios y tener que utilizar un respirador.
“Lamento mucho comunicarles a todos la mala noticia, pero Pimpmunkx (KingBeardx) falleció ayer”, escribió este martes el compañero y amigo de Crawley, Anthony Caruso, a través de una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para los gastos médicos.
“Su madre... me pidió que les diera las gracias. La recaudación de fondos seguirá adelante para financiar el funeral y ayudar a la madre de John”, añadió.
Actualmente, la meta es de $31,574 para pagar la estadía en UCI.
Crawley acumulaba más de 3.5 millones de seguidores en Instagram y TikTok. Su humor exagerado lo hicieron crecer de manera significativa en redes sociales.
